Yılbaşının gelmesiyle borsanın çalışma saatleri de bir kez daha araştırılmaya başlandı. Yatırımcılar borsanın 1 Ocak'ta açık olup olmadığını araştırıyor. 31 Aralık Salı günü borsa açıktı. Peki, 1 Ocak borsa açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?