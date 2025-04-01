Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Nisan Ramazan Bayramı'nın son günü bankalar çalışıyor mu?
30 Mart Pazar günü başlayan Ramazan Bayramı, 1 Nisan Salı günü sona erecek. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurmuştu. Bayram tatili süresince kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. Bu sebeple bankada işlem yapmak isteyen kişiler bankaların ne zaman açılacağını sorguluyor. Pek, bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Nisan 2025 Ramazan Bayramı'nın son günü bugün bankalar çalışıyor mu, EFT-Havale yapılır mı? İşte, Ramazan Bayramı'nda bankaların çalışma saatleri…
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Bugün bankalar açık mı, kapalı mı merak ediliyor. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı, 30 Mart’ta başladı ve 1 Nisan’da sona erecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıklamıştı. Buna göre, 9 günlük bayram tatili boyunca kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Bankada işi olan kişiler ise ''1 Nisan 2025 Ramazan Bayramı'nın son günü bugün bankalar çalışıyor mu, EFT-Havale yapılır mı?’’ sorularını gündeme taşıdı. Peki, Bankalar 9 gün tatil mi, ne zaman açılacak? İşte detaylar…
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BUGÜN BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI, ÇALIŞIYOR MU?
Ramazan Bayramı, resmi tatil kapsamında olduğu için kamu ve özel bankaların tüm şubeleri kapalıdır. Buna göre bankalar, 30-31 Mart-1 Nisan tarihlerinde hizmet vermeyecek.
Bayram tatili süresince bankaların dijital kanalları (internet ve mobil bankacılık) ve ATM'leri kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.
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BANKALAR KAÇ GÜN TATİL, 2, 3, 4 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
9 günlük Ramazan Bayramı tatili, devlet memurlarını kapsıyor. Yani idari izin sadece kamu kurumlarında çalışanları ilgilendiriyor. Bu nedenle özel sektör bankalar idari izin kapsamında yer almıyor.
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BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Türkiye’de bankalar, genellikle resmi tatillerde kapalı olur. Ancak idari izin günlerinde çalışma durumları Borsa İstanbul’un işleyişine bağlıdır.
Geçmiş uygulamalara bakıldığında, bankalar idari izin günlerinde genelde açık kalmaktadır çünkü bu günler resmi tatil değildir.
Bu durumda, 2-4 Nisan 2025 tarihlerinde özel bankalar açık olacak. Dolayısı ile özel bankalar 2-4 Nisan’da normal mesai saatlerinde (genelde 09:00-17:00 arası) hizmet vermeye devam edeceklerdir.
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EFT VE HAVALE NE ZAMAN HESABA GEÇER?
Havale işlemleri aynı bankalar üzerinden gerçekleştirildiğinden hesaba geçmektedir.
EFT ise farklı bankalar üzerinden yapıldığından bayram boyunca hesaplara geçmeyecek. EFT işlemleri bankaların açıldığı 2 Nisan Çarşamba günü saat 09.00’dan sonra hesaplara aktarılacak.
Fast ile yapılan ödemeler resmi tatil, dini tatillerde hemen hesaba geçmektedir. FAST işlemleri 7-24 anında karşı hesaba geçer ve konu hakkında bankalar anında bilgilendirme yapar.
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