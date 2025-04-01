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        Haberler Bilgi Gündem BORSA NE ZAMAN AÇILACAK? 2025 Borsa İstanbul bayram tatili kaç gün sürecek, işlemler ne zaman başlayacak, şu an işlem yapılıyor mu?

        Borsa ne zaman açılacak? 2025 Borsa İstanbul bayram tatili kaç gün sürecek, işlemler ne zaman başlayacak?

        2025 Ramazan Bayramı 30 Mart'ta başladı ve 1 Nisan'da sona erecek. Bayram tatilinde yurt içi piyasalar kapalı oluyor. Bu sebeple yatırımcılar ve borsayı yakından takip edenler ''Borsa ne zaman açılacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşlem yapmak isteyenler bayram tatilinin biteceği tarihi ve Borsa işlem tarihlerini araştırıyor. Peki, Borsa İstanbul bayram tatili kaç gün sürecek, işlemler ne zaman başlayacak, şu an işlem yapılıyor mu? İşte, 2025 Borsa İstanbul resmi tatil takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2025 - 09:53 Güncelleme: 01.04.2025 - 09:53
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        • 1

          30 Mart Pazar günü başlayan Ramazan Bayramı, 1 Nisan Salı günü sona erecek. Kamu çalışanları için bayramı takip eden 3 gün idari izin kapsamına alınmıştı. Böylece kamu kurum ve kuruluşları için Ramazan Bayramı tatili süresi 9 güne yükselmişti. Bayramın son gününe girilirken Borsa İstanbul'un çalışma takvimi yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Borsa ne zaman açılacak? 2025 Borsa İstanbul bayram tatili kaç gün sürecek, işlemler ne zaman başlayacak? İşte konunun detayları…

        • 2

          BUGÜN BORSA AÇIK MI KAPALI MI?

          Ramazan Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Borsa İstanbul, bayram tatillerinde ve resmi tatil günlerinde kapalı oluyor.

          Buna göre, Ramazan Bayramı’nın 3. ve son günü olan 1 Nisan Salı bugün borsa hizmet vermeyecek.

        • 3

          BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

          Bayramı takip eden 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri kamu çalışanları için idari izin olarak belirlendi. Ancak idari izin Borsa İstanbul'u kapsamamaktadır.

          Dolayısıyla Borsa İstanbul, bayramdan sonraki ilk iş günü olan 2 Nisan Çarşamba günü itibarıyla normal çalışma düzenine dönecek ve işlemler devam edecek.

        • 4

          BORSA TAKAS TARİHLERİ

          27 Mart 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 2 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecek. 28 Mart 2025 Cuma tarihli işlemlerin takası 3 Nisan 2025 Perşembe tarihinde gerçekleştirilecek.

        • 5

          2025 BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL GÜNLERİ

          1 Ocak 2025, Çarşamba Yeni Yıl Tatili - Kapalı

          29 Mart 2025, Cumartesi Ramazan Bayramı Arefesi - Kapalı

          30-31 Mart, 1 Nisan 2025, Pazar-Pazartesi-Salı Ramazan Bayramı - Kapalı

          23 Nisan 2025, Çarşamba Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı

          1 Mayıs 2025, Perşembe Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı

          19 Mayıs 2025, Pazartesi Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı

        • 6

          5 Haziran 2025, Perşembe Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

          6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi Kurban Bayramı - Kapalı

          15 Temmuz 2025, Salı Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı

          30 Ağustos 2025, Cumartesi Zafer Bayramı - Kapalı

          28 Ekim 2025, Salı Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

          29 Ekim 2025, Çarşamba Cumhuriyet Bayramı - Kapalı

        • 7
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