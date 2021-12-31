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Haberler Gündem 1 Ocak bugün AVM'ler açık mı, kapalı mı? Cumartesi günü AVM'ler kaça kadar açık?

Bugün AVM'ler açık mı? 1 Ocak'ta AVM'ler çalışıyor mu? Yılbaşında AVM'ler saat kaçta kapanıyor?

Tüm dünyada ve ülkemizde merakla beklenen yılbaşı ile ilgili araştırmalar başladı. Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de bugün AVM'lerin açık olup olmadığı oldu. İşte hem 31 Aralık hem de 1 Ocak'ta alışveriş merkezleri açık mı, saat kaçta kapanıyor gibi soruların cevapları...

31.12.2021 - 11:52 | Güncelleme: ABONE OL
1 Ocak bugün AVM'ler açık mı, kapalı mı? Cumartesi günü AVM'ler kaça kadar açık?

1 Ocak AVM'ler açık mı? Sorusu araştırılıyor. 1 Ocak'ta ve 31 Aralık'ta gezmeye gidecek vatandaşlar "1 Ocak AVM kaça kadar açık?" sorusuna cevap arıyor. İşte Yılbaşında AVM çalışma saatleri...

1 OCAK'TA AVM'LER AÇIK MI?

AVM'ler 1 Ocak yani yılbaşında açık olacak. Alışveriş merkezleri genellikle 10:00-22:00 çalışma saatlerinde hizmet vermektedir. Ancak resmi tatillerde bu saatlerde değişiklik yaşanabilir. Genellikle 1 Ocak'ta AVM'ler daha geç açılmaktadır. Mağduriyet yaşamamak adına gideceğiniz alışveriş merkezinin iletişim numarasından bilgi almanız gerekmektedir.

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