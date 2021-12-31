1 Ocak bugün AVM'ler açık mı, kapalı mı? Cumartesi günü AVM'ler kaça kadar açık?

1 Ocak AVM'ler açık mı? Sorusu araştırılıyor. 1 Ocak'ta ve 31 Aralık'ta gezmeye gidecek vatandaşlar "1 Ocak AVM kaça kadar açık?" sorusuna cevap arıyor. İşte Yılbaşında AVM çalışma saatleri...

1 OCAK'TA AVM'LER AÇIK MI?

AVM'ler 1 Ocak yani yılbaşında açık olacak. Alışveriş merkezleri genellikle 10:00-22:00 çalışma saatlerinde hizmet vermektedir. Ancak resmi tatillerde bu saatlerde değişiklik yaşanabilir. Genellikle 1 Ocak'ta AVM'ler daha geç açılmaktadır. Mağduriyet yaşamamak adına gideceğiniz alışveriş merkezinin iletişim numarasından bilgi almanız gerekmektedir.