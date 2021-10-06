Birinci Dünya Savaşı'ndan mağlup ayrılan Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul, 13 Kasım 1918'de düşman işgaliyle tanıştı. İstanbul'u düşman işgalinden kurtuluşu Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının ardından başladı. 4 Yıl 10 Ay 23 gün süren işgal 6 Ekim 1923'te resmen bitti.

6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

İstanbul'un Kurtuluşu'nun 98. yıl dönümü İstanbul'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor ancak 6 Ekim resmi tatil değil.

6 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ?

6 Ekim tarihinin resmi tatil olmaması sebebiyle okulların tatil olması durumu söz konusu değil. Bugün tüm okullarda eğitim devam edecek.

6 EKİM'DE MESAİ VAR MI?

6 Ekim'de kamu kurum ve kuruluşlarında mesaileri aynen devam edecek. Kargo şirketleri ve PTT hizmet verecek, eczaneler normal çalışma saatlerinde açık olacak.

6 EKİM'DE NE OLDU?

İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'a girdi. Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüştü.

24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra, 23 Ağustos 1923'ten itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti.

6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi ve işgal resmen sonlandı. İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i böylece İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.