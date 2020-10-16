Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü'nün kuruluş tarihiyle eş zamanlı olarak kutlanan Dünya Tarım Günü nedir? Dünyanın dört bir yanında, 150'den fazla ülkede kutlanan Dünya Tarım Günü 2020 teması nedir?

DÜNYA GIDA GÜNÜ NEDİR?

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nün kuruluş tarihi olan 16 Ekim, Dünya Gıda Günü olarak kutlanıyor. Her yıl 150'den fazla ülkede kutlanan Dünya Gıda Günü, dünya üzerindeki yetersiz beslenen ve aç insanların acısına dikkat çekmek, farkındalığı yaymak ve açlık felaketine karşı insanları harekete geçirmek amacı taşıyor.

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2020 TEMASI NE?

Her sene belli bir tema etrafında kutlanan Dünya Gıda Günü 2020 teması, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri dikkate alınarak “Büyütelim, Besleyelim; Hep Birlikte Sürdürelim” olarak belirlendi.

FAO 2020 DÜNYA GIDA GÜNÜ MESAJI

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO),Dünya Gıda Günü için bir mesaj yayınladı. Mesaj şöyle:

"Her yıl, dünya çapında 150'den fazla ülke Dünya Gıda Günü kapsamında etkinlikler düzenleyerek bu günü en çok kutlanan uluslararası günlerden biri haline getiriyor. Ancak bu yıl, Dünya Gıda Günü sıradan bir günde kutlanmıyor. Dünya Gıda Günü, gıda sistemlerimizin kırılganlığını açığa çıkaran, milyonları daha fazla açlığa itmekle tehdit eden ve küresel bir felaket olan COVID-19 salgınıyla savaşmaya devam ederken kutlanıyor; COVID-19; birçoğumuzun gıda güvenliği konusunu yeniden değerlendirmesini sağladı: bazılarının hafife aldığı ve bir çoğunun umursamadığı; dengesi bozulmuş tarım-gıda sistemini dönüştürme fırsatı da sağladı.

Dünya Gıda Günü aynı zamanda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 75. yıl dönümüyle aynı zamana denk geliyor. FAO, tarımsal bilgiyi ve beslenme refahını daha ileri götürme amacıyla 16 Ekim 1945'te - Birleşmiş Milletler'in kendisinden birkaç gün önce kuruldu. Dünya Gıda Günü 2020 "Büyütelim, besleyelim, Hep Birlikte Sürdürelim. Eylemlerimiz geleceğimizdir ” temasıyla, hem bu krizden kurtulmamız hem de daha iyiyi inşa etmemiz için hayati öneme sahip olan daha dirençli ve sağlam tarım-gıda sistemleri ve küresel dayanışma için çağrı yapıyor.

Dünya Gıda Günü aynı zamanda, bütün koşullara rağmen topluluklarına ve daha ötesine gıda sağlamaya devam eden çiftçilere ve gıda tedarik zincirindeki tüm çalışanlara yani Gıda Kahramanları’na teşekkür etme fırsatı da sunuyor."