Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HaberlerMagazinBuğrahan Tuncer: Yanlış bir şey söylemedim! Ebru Şahin ile Cedi Osman... - Magazin haberleri
Buğrahan Tuncer: Yanlış bir şey söylemedim!
Türkiye A Milli Basketbol takımında oynayan Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin'in, Buğrahan Tuncer'e maç sonrası yaptığı açıklama sebebiyle göndermede bulunduğu konuşulmuştu. Olayın ardından Bebek'te görüntülenen Tuncer, "Yanlış bir şey söylemedim" dedi
A Milli Basketbol takımı, Fransa karşısında 87-86 kaybederek Avrupa Şampiyonası'na veda etti. Basketbolcu Buğrahan Tuncer, maç sonu yaptığı açıklamada, "2019'dan sonra şimdi de bu... Herkes çok üzgün. Yine imkansızı başardık. Normal sürede 10 sayıyla kazanacağımız maçı uzatmada kaybettik. Herkes çok üzgün takımda..." ifadelerini kullandı.
"ART NİYET VE BİREYSELLİK BUDUR"
Ardından Cedi Osman'ın oyuncu eşi Ebru Şahin'in, "Turnuva boyunca oyuncular yorgunluktan ve mücadeleden bayılacakken, turnuvada 1 maçta toplam 10 dakikası olmayanlar gününe şükredip, takımına teşekkür edeceğine hatırlatma yapıyor. Art niyet ve bireysellik budur. Böyle star olamazsınız ama nankör; evet!" sözleri, Tuncer'e gönderme olarak yorumlandı.
SİLDİ!
Bunun üzerine Buğrahan Tuncer'in bir süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Eda Ece de Şahin'i sosyal medya hesaplarından silerek, tepki gösterdi.
"YANLIŞ BİR ŞEY SÖYLEMEDİM!"
Buğrahan Tuncer de yaşananların ardından Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Önceki akşam objektiflere yansıyan Tuncer, gazetecileri bir anda karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
Konuyla alakalı konuşan Buğrahan Tuncer, "Ben yanlış bir şey söylemedim. Bu konu hakkında söyleyecek bir şey yok" açıklamasını yaparak, hızla oradan ayrıldı.
KUZEY MAKEDONYA'DA EVLENDİLER
Öte yandan Ebru Şahin, NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen basketbolcu Cedi Osman ile 2 Temmuz'da evlenmişti. Çift, Cedi Osman'ın doğum yeri olan Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde dünya evine girmişti.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Buğrahan Tuncer: Yanlış bir şey söylemedim! Ebru Şahin ile Cedi Osman... - Magazin haberleri/bugrahan-tuncer-yanlis-bir-sey-soylemedim-ebru-sahin-ile-cedi-osman-magazin-haberleri-3520295-magazin
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!