"Yanlış bir şey söylemedim!"

Buğrahan Tuncer: Yanlış bir şey söylemedim! Ebru Şahin ile Cedi Osman... - Magazin haberleri

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A Milli Basketbol takımı, Fransa karşısında 87-86 kaybederek Avrupa Şampiyonası'na veda etti. Basketbolcu Buğrahan Tuncer, maç sonu yaptığı açıklamada, "2019'dan sonra şimdi de bu... Herkes çok üzgün. Yine imkansızı başardık. Normal sürede 10 sayıyla kazanacağımız maçı uzatmada kaybettik. Herkes çok üzgün takımda..." ifadelerini kullandı.

Ebru Şahih, kısa bir süre sonra bu paylaşımını Twitter hesabından sildi. "ART NİYET VE BİREYSELLİK BUDUR" Ardından Cedi Osman'ın oyuncu eşi Ebru Şahin'in, "Turnuva boyunca oyuncular yorgunluktan ve mücadeleden bayılacakken, turnuvada 1 maçta toplam 10 dakikası olmayanlar gününe şükredip, takımına teşekkür edeceğine hatırlatma yapıyor. Art niyet ve bireysellik budur. Böyle star olamazsınız ama nankör; evet!" sözleri, Tuncer'e gönderme olarak yorumlandı.

Eda Ece - Ebru Şahin SİLDİ! Bunun üzerine Buğrahan Tuncer'in bir süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Eda Ece de Şahin'i sosyal medya hesaplarından silerek, tepki gösterdi.

Buğrahan Tuncer "YANLIŞ BİR ŞEY SÖYLEMEDİM!" Buğrahan Tuncer de yaşananların ardından Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Önceki akşam objektiflere yansıyan Tuncer, gazetecileri bir anda karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Konuyla alakalı konuşan Buğrahan Tuncer, "Ben yanlış bir şey söylemedim. Bu konu hakkında söyleyecek bir şey yok" açıklamasını yaparak, hızla oradan ayrıldı.

Cedi Osman - Ebru Şahin KUZEY MAKEDONYA'DA EVLENDİLER Öte yandan Ebru Şahin, NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen basketbolcu Cedi Osman ile 2 Temmuz'da evlenmişti. Çift, Cedi Osman'ın doğum yeri olan Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde dünya evine girmişti. "ÜÇ YIL GEÇMİŞ..."