"Cemo' okulda bizi bekliyor"

Bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen ikili, yaklaşık üç saat restoranda vakit geçirdikten sonra çıkış yaptı. Çift, hızlı adımlar ile araçlarına doğru yöneldi.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oyuncu Buğra Gülsoy, eşi Nilüfer Gürbüz ile birlikte Etiler'de görüntülendi.