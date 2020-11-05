BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 9.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),9.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),9.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.