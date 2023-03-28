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BUDO'da bazı seferler iptal edildi

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO'nun Bursa-İstanbul seferlerinden bazıları iptal edildi

Giriş: 28.03.2023 - 02:47 | Güncelleme: ABONE OL
BUDO'da bazı seferler iptal edildi
AA

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile aynı saatteki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

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