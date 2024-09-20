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        Budapeşte sular altında!

        Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Tuna Nehri, Boris fırtınası nedeniyle taştı. Storm Boris'in Orta Avrupa'da yol açtığı şiddetli yağışların etkisiyle Tuna Nehri'nin su seviyesi yüksek seviyelere ulaştı. Kentte tarihi Macaristan Parlamento Binası'nın girişini de su bastı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 16:42 Güncelleme: 20.09.2024 - 16:42
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        Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki tarihi parlamento binası, Avrupa'daki yoğun yağışların yol açtığı selden etkilendi.

        AA'da yer alan habere göre sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Budapeşte'den geçen Tuna Nehri'nin taştığı ve tarihi Macaristan Parlamento Binası'nın girişini su bastığı görüldü.

        Yoğun yağışlar sonucu taşan Tuna Nehri'nin debisinin, yarın en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor.

        Slovakya'nın başkenti Bratislava'da da etkili olan yoğun yağış sonucu Tuna Nehri'nin taştığı aktarıldı.

        Polonya'nın güneyinde Nysa Klodzka Nehri'nin taşması sonucu meydana gelen selde ise Lewin Brzeski kasabasında vatandaşlar güvenlik güçleri tarafından tahliye edildi.

        Sellerin etkili olduğu Avusturya ve Çekya'da da arama kurtarma ve tahliye çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

        Öte yandan, Romanya, Çekya, Polonya, Avusturya, Macaristan, Slovakya ve İtalya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellere bağlı can kaybı ise 23'e çıktı.

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        #haberler
        #macaristan
        #Budapeşte
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