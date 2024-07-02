Budapeşte NATPE Fuarı'nda ilk kez bir Türk format birincilik kazandı

Budapeşte NATPE Fuarı'nda ilk kez bir Türk format birincilik kazandı

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Her yıl dizi, film ve içerik sektör profesyonellerinin buluştuğu NATPE Budapeşte Fuarı'na dünyanın birçok yerinden çok sayıda içerik ve TV formatı başvuruyor. Bu yıl ise yarışmada bir Türk formatı başarıya imza attı.

"Celebrity Teacher" adlı format ile katılan format yazarı ve yönetmen Çetin Yılmaz, Türkiye adına ödülü alan isim oldu. 65 ülkeden sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen yarışmada, pilot bölümü izlenen Türk formatı, Bulgaristan ve Estonya'yı geride bırakarak "2024 Pitch & Play Live Winner for Best Unscripted Program" unvanını kazandı.