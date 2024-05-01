Budapeşte Festival Orkestrası AKM'de

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Bu yıl 52’incisi düzenlenen Türkiye’nin en saygın ve köklü klasik müzik etkinliklerinden İstanbul Müzik Festivali’nde dünyanın en iyi orkestralarından biri kabul edilen Budapeşte Festival Orkestrası ve usta piyanist Francesco Piemontesi, Mercedes-Benz’in katkılarıyla müzikseverlerle buluşuyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından seçkin orkestraları ve yetenekli solistleri ağırlayan festivalin bu yıl da “Yüksek Katkıda Bulunan Gösteri Sponsoru” olan Mercedes-Benz, kültür ve sanat yaşamının zenginleşmesine ve sanata erişilebilirliği artırmaya katkı sağlamayı amaçlıyor.

Budapeşte Festival Orkestrası’nın etkileyici performansı ve Francesco Piemontesi’nin özgün yorumlarıyla Johannes Brahms’ın eserleri, İstanbul’un büyülü atmosferinde yeniden hayat bulmaya hazırlanıyor. Günümüzün en vizyoner şeflerinden Iván Fischer’ın yönetimindeki konser, 3 Haziran Pazartesi saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda klasik müzik tutkunlarına unutulmaz bir deneyim yaşatacak. İstanbul’un parklarını müzikle buluşturan düzenlenen Hafta Sonu Klasikleri ise 25 Mayıs Cumartesi saat 18.30’da Fenerbahçe Parkı’nda ve 2 Haziran Pazar saat 17.00’de Yıldız Parkı'nda gerçekleşecek.