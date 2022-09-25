Buckingham Sarayı Kraliçe Elizabeth'in mezarını ilk kez paylaştı

Çiçek çelenkler ve buketlerle çevrili levhanın üzerinde babası, anne Elizabeth ve geçen yıl ölen eşi Philip'in isimleri yer alıyor.

Elizabeth, Westminster Abbey'deki devlet cenazesi ve Windsor'daki anma töreninin ardından pazartesi akşamı King Charles III ve kraliyet ailesinin diğer üyelerinin katıldığı özel bir törenle birlikte toprağa verildi.