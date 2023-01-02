Zincirleme salgın! İyileşmeden yeniden hasta ediyor

Etrafımızda çok sayıda kişide görülen ve geçmek bilmeyen grip vakaları endişe veriyor. Oysa Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlaması, maske ve sosyal mesafe önlemleri hem Covid-19 hem de diğer solunum yolu enfeksiyonlarında düşüşe neden olmuştu. Peki tedaviye dirençli ve geçmek bilmeyen yeni grip salgınının açıklaması ne? Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Bilim Kurulu Başkanı ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Akpınar “Mevsimsel grip, solunum yolu virüsleri ve diğer hastalıklara ilişkin vaka sayısındaki bu düşüş, savunmasız insan sayısını artırdığı için kış mevsiminde zincirleme salgınlarla karşı karşıyayız.

Özellikle son haftalarda ‘tedaviye dirençli öksürük’ şikâyetiyle başvuran hasta sayısında büyük artış var. Bu yıl grip vakalarının geçmiş yıllara göre 2-3 kat arttığını ve hastanelerde ciddi bir yoğunluk yaşandığını söyleyebilirim” diyor.

RİSK GRUPLARINDA TEHLİKE ARTIŞI

Halk arasında “grip” olarak da bilinen virüs türüne “influenza” deniyor. Bir solunum yolu hastalığı olan grip genellikle Ekim ayından başlayarak Nisan ayı başına kadar olan dönemde sık görülüyor. Hastalık vücutta akciğerleri, bronşları, burnu ve boğazı etkileyen çok hızlı bulaşıcı etkiye sahip oluşuyla dikkat çekiyor. Çoğu kişinin bir hafta içinde tıbbi müdahale gerektirmeden ateş ve diğer belirtilerden kurtulduğu bilinse de özellikle bebekler, çocuklar, yaşlılar, hamile kadınlar, sağlık çalışanları ve ciddi sağlık sorunları olanlar yüksek risk grupları arasında bulunuyor. Bu gruplarda hastaneye yatış ve ölüm oranları artıyor.

ÇOCUK ACİL SERVİSLERİNDE YOĞUNLUK VAR

Gribin son dönemde en çok okul çağı çocuklarını etkilediği ve bu grup arasında hastalığın ciddi oranda arttığı belirtiliyor. Bazı illerde okullarda eğitime ara verilmesi tartışması yaşandığı, okula gitmeyen çocuk sayısında artış ve çocuk acil servislerinde yoğunluk olduğu belirtiliyor.

CİDDİ ÖKSÜRÜK VE AKCİĞER TUTULUMU YAPIYOR

Prof. Dr. Ersin Akpınar, “Türkiye’de, 2019 yılındaki Covid-19 salgınından sonra, kısıtlamalar olmadan ve maske kullanmadan geçirdiğimiz ilk kış mevsimini yaşıyoruz. Son 3 yıl içinde grip hastalığında önemli oranda azalma görmekteyken bu yıl önceki yıllara göre belirgin bir artış var” diyor ve devam ediyor: Salgın nedeniyle evlerde izole yaşayan çocuklar bu virüslerle ilk kez karşılaştılar. Erişkinlerin de 3 yıldır grip/influenza virüslerinden uzak kalması bu yıl kış mevsiminde ‘ilk temas’ olarak abartılı bir klinik tabloya işaret ediyor. Normal kış mevsiminde nezle benzeri bir tabloyla hafif atlatılabilecek grip ‘çok ciddi öksürük ve akciğer tutulumu’ yapabiliyor.”

İYİLEŞMEDEN YENİDEN HASTA EDİYOR

Hastaların inatçı ve geçmeyen öksürük sonrası iyileşme sürecine girmeden yeniden hastalandıklarına dikkat çeken Akpınar, “Bu durumdaki hastalar tekrarlayan grip enfeksiyonu belirti ve bulgularıyla yeniden doktora başvurarak sürekli hasta olma halinden kurtulamıyorlar” diyor.