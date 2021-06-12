Bu yaz sinemalarda seyredeceğimiz filmler

HIZLI VE ÖFKELİ 9

(F9)



Kısaca ‘F9’ olarak da bilinen ‘Hızlı ve Öfkeli 9’ 19 Mayıs’ta Hong Kong ve Güney Kore’de gösterİme girdi ve yaptığı 256 milyon dolarlık hasılatla şimdiden 2021’in gişede en başarılı filmlerinden biri olmayı başardı. ‘Fast & Furious 6’dan (2013) yıllar sonra seriye yeniden yönetmen olarak dönen Justin Lin’in senaryosunu Daniel Casey ile yazdığı ‘Hızlı ve Öfkeli 9’, 2017 yapımı ‘The Fate of the Furious’ filminin devamı niteliğinde. Oğlu Brian ile gözlerden uzak sessiz bir hayat süren Dom Toretto (Vin Diesel),ekibiyle birlikte bir kez daha kötülerin karşısına çıkmak zorunda kalıyor. Bu kez işin içinde kiralık katil olan kardeşi Jacob (John Cena) ve eski düşmanı Cipher’in (Charlize Theron) dahil olduğu bir ekip var. Kadrodaki diğer oyuncular arasında Michelle Rodriguez, Helen Mirren ve Kurt Russell gibi isimler dikkat çekiyor. Türkiye gişelerinde her zaman başarılı olan Fast & Furious serisi, umarız Türkiye’deki sinema salonlarının kötü talihini yenmesine vesile olur ve harika bir açılışla sektöre hayat öpücüğü verir. (Gösterim tarihi: 2 Temmuz)