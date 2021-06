Bu yaz sinemalarda seyredeceğimiz filmler

KORKU SEANSI 3: KATİL ŞEYTAN

(The Conjuring: The Devil Made Me Do It)



İlkini 2013’te ikincisini 2016’da seyrettiğimiz ‘The Conjuring’ serisi üçüncü bir filmle devam ediyor. İlk filmin yazar ve yönetmeni James Wan, 2016 yılında yaptığı bir söyleşide Warren çiftinin birçok vakaya baktığını hatırlatarak gelecekte daha birçok filmin olabileceğini söylemiş ama yoğun programı nedeniyle bu filmlere yönetmen olarak imza atamayacağını belirtmişti. ‘The Curse of La Llorona’ (2019) ile tanınan Michael Chaves’in yönettiği film, bizi 1981 yılında Connecticut’a götürüyor ve Arne Cheyenne Johnson’ın cinayet davasına odaklanıyor. Başrollerinde Patrick Wilson ve Vera Farmiga’nın oynadığı film, 26 Mayıs’tan itibaren birçok ilkede gösterime girmesinin yanı sıra HBO Max’te de çevrimiçi olarak seyircilerle buluştu. İnternetteki bazı kaynaklara göre daha şimdiden 57 milyon dolar hasılata ulaşmış durumda. (Gösterim tarihi: 9 Temmuz)