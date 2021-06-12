Bu yaz sinemalarda seyredeceğimiz filmler

HIZLI VE ÖFKELİ 9
(F9)
Kısaca ‘F9’ olarak da bilinen ‘Hızlı ve Öfkeli 9’ 19 Mayıs’ta Hong Kong ve Güney Kore’de gösterİme girdi ve yaptığı 256 milyon dolarlık hasılatla şimdiden 2021’in gişede en başarılı filmlerinden biri olmayı başardı. ‘Fast & Furious 6’dan (2013) yıllar sonra seriye yeniden yönetmen olarak dönen Justin Lin’in senaryosunu Daniel Casey ile yazdığı ‘Hızlı ve Öfkeli 9’, 2017 yapımı ‘The Fate of the Furious’ filminin devamı niteliğinde. Oğlu Brian ile gözlerden uzak sessiz bir hayat süren Dom Toretto (Vin Diesel),ekibiyle birlikte bir kez daha kötülerin karşısına çıkmak zorunda kalıyor. Bu kez işin içinde kiralık katil olan kardeşi Jacob (John Cena) ve eski düşmanı Cipher’in (Charlize Theron) dahil olduğu bir ekip var. Kadrodaki diğer oyuncular arasında Michelle Rodriguez, Helen Mirren ve Kurt Russell gibi isimler dikkat çekiyor. Türkiye gişelerinde her zaman başarılı olan Fast & Furious serisi, umarız Türkiye’deki sinema salonlarının kötü talihini yenmesine vesile olur ve harika bir açılışla sektöre hayat öpücüğü verir. (Gösterim tarihi: 2 Temmuz)
CRUELLA
Disney’in ‘101 Dalmaçyalı’ serisini bilenler Cruella de Vil karakterini hatırlamakta zorluk çekeceklerini sanmıyoruz. ‘101 Dalmaçyalı’ (1996) ve ‘102 Dalmaçyalı’ (2000) filmlerinde Glenn Close tarafından canlandırılan Cruella, masum ve şirin dalmaçyalı köpeklerin peşinde koşan marazi bir karakterdir. Senaryosunu Dana Fox ve Tony McNamara’nın yazdığı film, Cruella’nın gençlik yıllarına götürüyor bizi. 1970’li yıllarda punk rock döneminde Londra’da geçen filmde bir zamanlar ismi Estella Miller olan yetenekli bir gencin moda tasarımcısı Cruella de Vil’e dönüşümünü izliyoruz. Başrollerinde Emma Stone ve Emma Thompson’ın oynadığı, Craig Gillespie’nin yönettiği film, ABD’de 28 Mayıs’ta gösterime girdi. Dünya genelinde 87 milyon dolar hasılat yapan film, eleştirmenlerden yüksek not alamasa da oyuncuların performansı ve yönetmenliğiyle öne çıktı. (Gösterim tarihi: 2 Temmuz)
AZAP
(Relic)
2020’nin en iyi korku gerilim filmlerinden biri olarak gösterilen ‘Azap’, dünya prömiyerini geçtiğimiz yıl Sundance Film Festivali’nde yapmış ve olumlu eleştiriler almıştı. Kay (Emily Mortimer),85 yaşındaki annesi Edna (Robyn Nevin) ortadan kaybolduğunda onu bulmak için kızı Sam (Bella Heathcote) ile birlikte harekete geçer. Edna evine döndüğünde nereden geldiğini söyleyecek bir durumda değildir ve olaylar kızı ile torunu için giderek daha da korkutucu bir hale gelir. ‘Azap’, Japonya-Avustralya kökenli Natalie Erika James’in ilk uzun filmi… Eleştirmenlerin ‘Babadook’ ve ‘Hereditary’ gibi filmlerle karşılaştırdığı ‘Azap’, alt metinleri ve görsel atmosferiyle öne çıkan bir film. (Gösterim tarihi: 2 Temmuz)
KORKU SEANSI 3: KATİL ŞEYTAN
(The Conjuring: The Devil Made Me Do It)
İlkini 2013’te ikincisini 2016’da seyrettiğimiz ‘The Conjuring’ serisi üçüncü bir filmle devam ediyor. İlk filmin yazar ve yönetmeni James Wan, 2016 yılında yaptığı bir söyleşide Warren çiftinin birçok vakaya baktığını hatırlatarak gelecekte daha birçok filmin olabileceğini söylemiş ama yoğun programı nedeniyle bu filmlere yönetmen olarak imza atamayacağını belirtmişti. ‘The Curse of La Llorona’ (2019) ile tanınan Michael Chaves’in yönettiği film, bizi 1981 yılında Connecticut’a götürüyor ve Arne Cheyenne Johnson’ın cinayet davasına odaklanıyor. Başrollerinde Patrick Wilson ve Vera Farmiga’nın oynadığı film, 26 Mayıs’tan itibaren birçok ilkede gösterime girmesinin yanı sıra HBO Max’te de çevrimiçi olarak seyircilerle buluştu. İnternetteki bazı kaynaklara göre daha şimdiden 57 milyon dolar hasılata ulaşmış durumda. (Gösterim tarihi: 9 Temmuz)
BLACK WIDOW
2020’nin mayıs ayı için planlanan gösterimi Covid-19 pandemisi nedeniyle önce 6 Kasım’a ertelenmiş ama salgının sürmesi nedeniyle belirlenen tarihte vizyona girememişti. Şimdi bir terslik çıkmazsa tüm dünyada temmuz ayı içinde gösterime girmesi bekleniyor. Aslında ‘Avengers: Endgame’den sonra çok üzülen Black Widow hayranlarının yıllardır beklediği bir solo maceraydı bu… ‘Berlin Sendromu’ ile tanıdığımız Cate Shortland’in yönettiği filmde Black Widow’u canlandıran Scarlett Johansson’a Florence Pugh, David Harbour, O-T Fagbenle, William Hurt, Ray Winstone ve Rachel Weisz gibi isimler eşlik ediyor. Marvel Sinematik Evreni’nin 24’ncü filmi olan ‘Black Widow’, 2016 yılında seyrettiğimiz ‘Captain America: Civil War’dan sonraki dönemde geçiyor. Kara Dul olarak bilinen Natasha Romanoff, filmde karanlık geçmişiyle yüzleşiyor. (Gösterim tarihi: 9 Temmuz)
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