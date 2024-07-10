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        Haberler Televizyon Bu yaz Show’a hazır olun! İşte Show TV yaz tanıtımı

        Bu yaz Show’a hazır olun! Yaza renk katanlar Show TV’de!

        En iyiler, en yeniler, tüm enerjileriyle yaz boyunca Show TV'de! En iyilerle, en yenilerle SHOW devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 23:07 Güncelleme: 10.07.2024 - 23:07
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        Yaza renk katanlar Show TV'de!
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        Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever’in yer aldığı yeni program Dünya Güzellerim Tatilde, Perşembe akşamları saat 20.00’de izleyicileri ekran başına topluyor. Yazın en güzel, en şaşaalı yarışmasını sakın kaçırmayın.

        Kahkahanın vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show ile eğlence tam gaz devam ediyor.

        Yeşilcam’dan günümüze beyazperdenin en iyi yerli filmleri ve yabancı sinemanın gişe rekortmeni filmleriyle harika bir sinema şöleni de yaz boyunca Show TV ekranlarında olacak.