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Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever’in yer aldığı yeni program Dünya Güzellerim Tatilde, Perşembe akşamları saat 20.00’de izleyicileri ekran başına topluyor. Yazın en güzel, en şaşaalı yarışmasını sakın kaçırmayın.

Kahkahanın vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show ile eğlence tam gaz devam ediyor.

Yeşilcam’dan günümüze beyazperdenin en iyi yerli filmleri ve yabancı sinemanın gişe rekortmeni filmleriyle harika bir sinema şöleni de yaz boyunca Show TV ekranlarında olacak.