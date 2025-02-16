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        Haberler Bilgi Yaşam Bu ürünleri asla birlikte kullanmayın: Cilt bakımında yaptığınız yanlış kombinasyonlar cildinize büyük zaralar verebilir!

        C vitaminlerinden toniklere bu hataya düşmeyin! Hangi cilt bakım ürünleri asla birlikte kullanılmamalı?

        Cilt bakımı rutininiz kusursuz mu? Yanlış ürün kombinasyonları, cildinize zarar verebilir. Cilt uzmanlarının en büyük uyarılarından biri olan yanlış bileşen eşleştirmelerini ve doğru alternatiflerini sizin için derledik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2025 - 08:00 Güncelleme: 16.02.2025 - 08:00
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        Hangi ürünler birlikte kullanılmamalı?
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        Cilt bakımı konusunda herkesin bildiği bazı temel hatalar vardır. Makyajla uyumak, güneş kremi kullanmamak ve sivilceleri sıkmak gibi yanlışlar neredeyse herkes tarafından bilinir. Ancak cilt bakımına en düşkün olanlar bile bazen hatalı ürün kombinasyonları yapabilir. Güzellik endüstrisinin sunduğu sonsuz seçenekler arasında kaybolmak çok kolaydır. Piyasadaki serumlar, kremler ve tonikler arasında yanlış kombinasyonlar yapmak, cilt için tahrişe veya faydasız sonuçlara neden olabilir.

        Peki, hangi cilt bakımı ürünleri kesinlikle birlikte kullanılmamalı? Uzman estetisyen Dr. Rachel Ho, yanlış kombinasyonların ardındaki bilimi ve doğru kombinasyonları açıklıyor...

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        RETİNOL

        Yanlış Kombinasyonlar: Benzoyl Peroxide ve AHA/BHA

        Retinol, anti-aging konusunda en etkili bileşenlerden biridir. Cildi yenileyerek ince çizgileri ve gözenekleri azaltır. Ancak yanlış ürünlerle birleştirildiğinde tahrişe yol açabilir. Benzoyl peroxide, retinolü okside ederek etkisiz hale getirir. AHA/BHA gibi asitlerle kullanıldığında ise cildi fazla kurutarak hassasiyete neden olur.

        Doğru Kombinasyonlar: Niacinamide, Seramidler ve SPF

        Retinol kullanımının olumsuz etkilerini azaltmak için niacinamide ve seramidler gibi bariyer güçlendirici içerikler tercih edilmelidir. Ayrıca, retinol cildi güneşe duyarlı hale getirdiğinden mutlaka SPF ile korunmalıdır.

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        C VİTAMİNİ

        Yanlış Kombinasyonlar: AHA/BHA ve Yüksek pH Dengeleyici Temizleyiciler

        C vitamini, cilt tonu eşitlenmesi ve antioksidan koruma sağlayan güçlü bir bileşendir. Ancak AHA/BHA gibi asidik içeriklerle birleştirildiğinde cildi fazla tahriş edebilir. Aynı zamanda, yüksek pH dengesine sahip temizleyiciler, C vitamininin etkinliğini azaltabilir.

        Doğru Kombinasyonlar: E Vitamini, Ferulik Asit ve SPF

        C vitamini, E vitamini ve ferulik asit ile birlikte kullanıldığında antioksidan etkisini artırır. Ayrıca, güneşe karşı koruma sağlamak için mutlaka SPF ile tamamlanmalıdır.

        AHA/BHA

        Yanlış Kombinasyonlar: Retinol, C Vitamini ve Niacinamide

        Bu asitler, ciltte eksfoliasyon sağlayarak ölü deri tabakasını uzaklaştırır. Ancak retinol ve C vitamini ile birlikte kullanıldığında cildi fazla hassas hale getirebilir.

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        Doğru Kombinasyonlar: Nemlendirici İçerikler, Seramidler ve SPF

        AHA/BHA kullanımı sonrasında cildi nemlendirici bileşenlerle desteklemek gerekir. Cildin bariyerini güçlendirmek için seramid içeren kremler ve mutlaka SPF uygulanmalıdır.

        BENZOYL PEROXİDE

        Yanlış Kombinasyonlar: Retinol ve C Vitamini

        Akne tedavisinde etkili olan benzoyl peroxide, retinol ve C vitamini ile birleştirildiğinde etkisini kaybedebilir.

        Doğru Kombinasyonlar: Nemlendirici ve SPF

        Benzoyl peroxide cildi kurutabileceği için, nemlendiricilerle desteklenmeli ve mutlaka güneşten korunmalıdır.

        NİACİNAMİDE

        Yanlış Kombinasyonlar: AHA/BHA ve C Vitamini

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        Niacinamide, cilt bariyerini güçlendiren bir bileşendir ancak düşük pH seviyesine sahip AHA/BHA ve C vitamini ile birleştirildiğinde etkisini kaybedebilir.

        Doğru Kombinasyonlar: Retinol, Hyaluronik Asit ve Seramidler

        Niacinamide, retinol ile birlikte kullanıldığında cildi yatıştırır ve neme doygun hale getirir.

        SPF

        Yanlış Kombinasyonlar: Makyaj ve Diğer Cilt Bakımı Ürünleriyle karıştırmak

        SPF, cildi zararlı UV ışınlarından koruyan en kritik bileşendir. Ancak makyajla karıştırılarak uygulandığında etkinliği azalabilir.

        Doğru Kombinasyonlar: Tek Başına Kullanım

        SPF en iyi tek başına ve düzgün bir şekilde uygulandığında etkilidir.

        Kaynak: Vogue, Everyday Health, Skin Software

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