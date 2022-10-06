Bu tohumla kansere savaş açın! Kolesterolü düşürüp, diyabeti kontrol eden antioksidan deposu

KETEN TOHUMU NEDİR?

Binlerce yıldır ilaçların ana maddesi olarak kullanılan bitkiler ve tohumlar insan sağlığı için inanlımaz faydalar sunuyor. İlaç sanayisinde kullanılan bu bitki ve tohumları beslenme listelerimize ekleyerek günlük yaşantımızda mutlaka tüketmeliyiz. İnsan sağlığını koruma ve genç tutmada en etkili yöntem doğal gıdalardan geçiyor. Özellikle endüstriyel ürünlerin giderek arttığı son dönemlerde doğadan gelen sağlıklı bitkiler ve tohumları sıklıkla beslenme listenizde yer almalı.

Diyet listelerinin bir numaralı tercihi olan keten tohumu, göbek eritme konusunda oldukça başarılı. Elbette her şeyde olduğu gibi fazlasının zararlı olduğu bilinmekle birlikte dozunda kullanıldığında sağlık bakımından tam bir şifa niteliğinde. Keten bitkisinin anavatanı Türkiye olduğundan dolayı oldukça şanslıyız. Ülkemiz dışında Suriye, Irak ve Mısır gibi ülkelerde doğal olarak yetişmektedir ama genel olarak Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarında yetiştiriciliği yapılmaktadır.