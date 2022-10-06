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Bu tohumla kansere savaş açın! Kolesterolü düşürüp, diyabeti kontrol eden antioksidan deposu mucize

Bu tohumla kansere savaş açın! Kolesterolü düşürüp, diyabeti kontrol eden antioksidan deposu

İnsan sağlığının korunması açısından tohumların mucizevi gücünü keşfedin. Binlerce yıldır hastalıkları önlemede ilaç niyetine kullanılan besinler arasında yer alan keten tohumu içerisinde bulundurduğu faydalı vitaminler sayesinde adeta bir şifa kaynağı niteliği taşıyor. Özellikle son dönemde fazlalaşan hastalıkları önlemek için bu mucize tohumun şifalı gücünden yararlanın. Düzenli tüketildiğinde kolesterolü düşürüp, diyabeti kontrol eden antioksidan deposu tohum tam bir kanser savar niteliğinde! İşte lif, Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri alfa linolenik asit zengini keten tohumunun faydaları…

06.10.2022 - 13:17 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kilo vermek ve zayıflamak için diyet listelerinde sıklıkla bulundurduğumuz keten tohumunun tam bir şifa kaynağı olduğunu biliyor muydunuz? Zayıflamak için başvurulan bu besinin insan sağlığı üzerindeki faydaları saymakla bitmiyor. Vücuttaki ödemin atılmasını sağlayarak hazımsızlığı gideren keten tohumu kardiyovasküler hastalıklar, iltihaplanma, artrit, alerji, astım ve diyabet gibi birçok hastalık ile savaşmaya yardımcı oluyor. Ketengiller familyasından bitkiler arasında yer alan keten tohumu da mucizevi besinler arasında gösterilebilir. Yağ formunda da tüketilebildiği bilinmekte olan keten tohumunun içeriğinde barındırdığı magnezyum, E vitamini, potasyum, çinko, B12, bakır gibi vitaminler ile alfa linolenik asit gibi yağ asitleri sayesinde bağışıklığı güçlendirici özelliği olduğu bilinmektedir.

  • KETEN TOHUMU NEDİR?

    Binlerce yıldır ilaçların ana maddesi olarak kullanılan bitkiler ve tohumlar insan sağlığı için inanlımaz faydalar sunuyor. İlaç sanayisinde kullanılan bu bitki ve tohumları beslenme listelerimize ekleyerek günlük yaşantımızda mutlaka tüketmeliyiz. İnsan sağlığını koruma ve genç tutmada en etkili yöntem doğal gıdalardan geçiyor. Özellikle endüstriyel ürünlerin giderek arttığı son dönemlerde doğadan gelen sağlıklı bitkiler ve tohumları sıklıkla beslenme listenizde yer almalı.

    Diyet listelerinin bir numaralı tercihi olan keten tohumu, göbek eritme konusunda oldukça başarılı. Elbette her şeyde olduğu gibi fazlasının zararlı olduğu bilinmekle birlikte dozunda kullanıldığında sağlık bakımından tam bir şifa niteliğinde. Keten bitkisinin anavatanı Türkiye olduğundan dolayı oldukça şanslıyız. Ülkemiz dışında Suriye, Irak ve Mısır gibi ülkelerde doğal olarak yetişmektedir ama genel olarak Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarında yetiştiriciliği yapılmaktadır.

  • Keten tohumu bitkisinin bileşiminde, sabit yağlar, protein, müshil etkisi yaratan maddeler, linamarin bulunur. Keten tohumundan elde edilen keten yağının içeriğinde ise beziryağı ve oleum lini asitleri bulunur. Keten tohumu içerisinde bulundurduğu bileşenler sayesinde en şifalı bitkiler arasında yer alır. Keten tohumu kanser ve felç gibi ciddi hastalıklarda büyük oranda tedavi edici özelliği bulunmaktadır. Keten bitkisi, ılıman iklimi ve kireçli toprakları sever. Yaz aylarında toplanan meyvelerin tohumlarından elde edilen kısım ise şifa niyetine kullanılmaktadır.

    Ilıman bir iklim olan Akdeniz ikliminde yetişen keten tohumu bitkisi uzun boylu ve gösterişli mavi çiçeklere sahiptir. Bu mavi çiçeklerin tohumlarında yaklaşık 2-3 tane susama benzeyen taneler oluşur. Bunlar keten tohumudur. Keten tohumu Omega-3 açısından zengin besin kaynaklarının başında gelir. Hayvansal kaynaklar dışında B12 vitaminine sahip olan en önemli bitkisel kaynaktır. Keten tohumu tohum halinde tüketilebildiği gibi öğütülmüş olarak keten tohumu yağı şeklinde de tüketilebilir. Kilo vermek isteyenlerin ve vejetaryen beslenenlerin özellikle sıklıkla tükettikleri keten tohumu, diyet lifleri, Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri alfa linolenik asit bakımından da zengindir.

    Sağlıklı bir vücut sistemine sahip olmak için günde en az 30-40 gram keten tohumu gibi lifli gıdalar tüketmelisiniz. Keten tohumu lifli gıdalar için en güzel besinlerin başında gelir.

  • KETEN TOHUMUNUN FAYDALARI NELER?

    Keten tohumu doğanın bizlere sunduğu en şifalı besin kaynaklarından biridir. Keten tohumu İbrahim Saraçoğlu tarafından da sıklıkla tavsiye edilmektedir. Bitkilerin ve tohumların sağlık üzerindeki muhteşem etkileri kuşkusuz çok fazla. Son zamanlarda sıklıkla duymaya başladığımız keten tohumunun faydalalar nelerdir? İşte keten tohumu yararları ve bu mucizevi besin hakkında merak edilen bilgiler…

    İşte keten tohumunun faydaları:

    - Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından keten tohumunun kanseri önleyici gıdalar arasında yer aldığı belirtilmiştir. İçeriğinde bulunan yağ asitleri, vitamin, mineral ve anti oksidan maddeler sayesinde kanserden koruduğu bilinmektedir. Bu nedenle oldukça mucizevi bir besin olduğu ve tüketilmesi gereken gıdalar arasında yer aldığı söylenebilir.

    - Son zamanlarda oldukça yaygınlaşan kanser hastalığına karşı korur.

    - İçinde yüksek miktarda omega 3 yağ asidi bulunduran keten tohumu kalp sağlığının korunmasına katkıda bulunur. Aynı zamanda kötü kolesterolün düşürülmesinde de rol oynar.

    - Kalp-damar hastalıklarının önüne geçilmesine yardımcı olduğu bilinmektedir.

    - İltihap azaltıcı özellikleri vardır. Romatoid artrit gibi hastalıkların önüne geçilmesinde etkin rol sağlayabildiği, bu gibi hastalıkların semptomlarının azaltılmasına da yardımcı olabildiği bilinmektedir. Romatoid artrit hastaları tarafından kapsül olarak, tohum olarak ya da yağ formunda tüketilebilir.

    - Yapılan bir araştırma sonucunda keten tohumunun radyasyon etkilerini azalttığı da bildirilmiştir. Fakat veriler yalnızca farelerden elde edilmiş bilgilerle sınırlıdır.

    - Kan şekerini düşürücü özelliği vardır.

    - Menopoz şikayetlerini azaltmaktadır.

    - Kan sulandırıcı özelliği bulunmaktadır.

    - Kolesterolü düşürücü etkisi vardır.

    - Lifli yapısından dolayı kabızlık sorununa bire birdir.

    - Aksioksidan içerdiği için kalbin dostudur.

    - Kadın hormonlarını dengelemek için kullanılan bir besindir.

    - Vitamin, mineral ve alfa-linolenik asit açısından depo olan keten tohumu, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

    - Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sağlığı için çok önemlidir. Keten tohumu metabolizmanın çalışması için oldukça yararlıdır. Özellikle kabızlığın önlenmesinde ve geçirilmesinde etkin rol oynar.

    - Zengin içeriği nedeniyle bağırsakları çalıştırarak kilo vermeye yardımcı olur.

    - Keten tohumunun yüksek oranda müsilaj içerir. Müsilaj suda çözünen ve bağırsak yolu için oldukça faydalı bir liftir. Müsilaj sayesinde besinler mideden ince bağırsağa hızlı bir şekilde geçmez. Bu da besin emilimini arttırır.

    - Ayrıca keten tohumunda bulunan çözünebilir ve çözünmez lifler kolon detoksifikasyonunu ve yağların erimesini destekler; tatlı krizini azaltmaya yardımcı olur.

  • KABIZLIĞI ÖNLER

    Keten tohumu, yüksek lif içeriği sayesinde kabızlık gibi sindirim problemlerine yardımcı olur. Keten tohumu yüksek lif içeriği ile kabızlık için iyi bilinen bir çözüm iken, bunlardan elde edilen yağ da sağlıklı sindirimi teşvik eder ve kabızlıktan kaynaklanan rahatsızlıktan kurtulma sağlar. Keten tohumu yağı, kolon sağlığı için iyidir ve sert dışkıların azaltılmasında yardımcı olur. Omega-3 yağ asitleri, folat, manganez, bakır, fosfor ve B6 vitamini açısından zengindir.

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