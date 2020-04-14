Koronavirüs nedeniyle evlere kapandığımız ve kendimize yeni uğraşlar aradığımız şu dönemde mutlu ve keyifli hissetmek için farklı ya da daha önce denemediğimiz yemek tariflerine yönelmiş durumdayız... Ancak elbette hayatta herkes mutfakta mükemmel olamaz. İşte yemek yapma konusunda şansları pek de yaver gitmemiş kişiler...

"Kurabiyelerim 'sosyal mesafe' kuralını hiçe saydı."