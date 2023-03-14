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Bu tarifi denemeden geçmeyin! İşte kıyır kıyır kalburabastı tarifi!

Ramazan’ın ve Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte, sofra hazırlayacak kişiler şimdiden tarifleri akıllarında şekillendirmeye başladı. Kalburabastı tarifi de bu gibi özel günlerde zihinlerde oluşan ilk tariflerden biridir. Peki, kalburabastı nasıl yapılır? Kalburabastı tarifi nedir? İşte detaylar…

Giriş: 14.03.2023 - 12:54 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Misafir sofralarınıza yakışacak bir tatlı tarifi arayışı içerisindeyseniz, hem kolay hem de lezzetiyle damakları şenlendiren kalburabastı tarifi tam size göre. İşte tüm püf noktalarıyla kalburabastı tarifi...

  • KALBURABASTI MALZEMELER

    120 gram oda sıcaklığında tereyağı

    2 yemek kaşığı yoğurt

    1/2 çay bardağı sıvı yağ

    4 su bardağı un

    1 çay bardağı irmik

    1 tatlı kaşığı karbonat

    3-4 damla limon

    Şerbeti için:

    2 su bardağı toz şeker

    2 su bardağı su

    1 tatlı kaşığı limon suyu

    İçi için:

    120 gram ceviz içi

    Servisi için:

    2 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

  • KALBURABASTI NASIL YAPILIR?

    Kalburabastı tatlısının yapımına ilk olarak şerbet ile başlanır. Şekeri ve suyu kaynamaya bırakın ve kaynadıktan sonra içine limon suyunu ilave ederek 10 dakika daha kaynattın. 

    Tatlı için un hariç tüm malzemeleri karıştırın.

    Karbonatı limon ile karıştırın ve köpürtün.

    Yavaşça unu ekleyin.

    Ele yapışmayan bir kıvam elde edin.

    Cevizden biraz büyük parçalar kopararak yuvarlayın ya da süzgeç, rende gibi aparatlar ile şekil verin.

    Cevizi ortasına koyun.

    Fırın tepsisine dizin ve 25-30 dakika pişirin.

    Fırından çıkınca sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün. Üzerini istediğiniz gibi süsleyin. Afiyet olsun.

  • KALBURABASTI PÜF NOKTALARI

    Kalburabastının özelliği üzerinin tırtıklı olmasıdır, bunun için rendenin kalın tarafına kullanabilirsiniz.

    Tatlının ağızda dağılması için hamur yoğururken içine bir kaşık kadar sirke ekleyebilirsiniz. Bu, tatlımızın kıyır kıyır olmasını sağlar.

    Kalburabastı tatlısı sıcakken, şerbet mutlaka soğuk olmalıdır.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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