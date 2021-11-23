'Bu son şansımız mı?' konuşma programı, SALT Online YouTube kanalından ücretsiz ve herkesin erişimine açık şekilde yayınlanıyor. Program, 20 Kasım Cumartesi günü Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin’in açılış konuşması ile başladı. Son yıllarda yaşadığımız çevre felaketlerinin ve yıkıcı kayıpların hepimizi derinden etkilediğine değinen Edin, Kasım başında Glasgow’da düzenlenen, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın da ana odağı olan “harekete geçmek” için son şansımızı değerlendirmenin öneminin altını çizip ekledi: "Kültür sanat dünyasının da kitleleri aydınlatma ve diyalog kurmada çok etkili olduğuna inanıyoruz. 10 yıl önce bilgi, kültür ve sanat üretimini desteklemek amacıyla kurduğumuz SALT ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz projelerle toplumun gündemine “sürdürülebilirlik” kavramını, sanatın güçlü dili aracılığıyla taşımaya çalışıyoruz. “Bu son şansımız mı?” başlıklı çevrimiçi gösterim ve konuşma programı ile toplumun tüm kesimlerini iklim ve ekolojik kriz üzerine düşünmeye ve tartışmaya davet ediyoruz.”
Prof. Dr. Burcu Özsoy'un Arktik ve Antarktik bölgelerde gözlenen iklim değişikliğine değindiği ilk buluşmada “Dünya’da İklim, Kutuplarda İklim” başlıklı sunum gerçekleştirildi. Özsoy, değişen iklimin Dünya’ya ve kutup bölgelerine etkileri ile Türkiye’nin kutuplarda sürdürdüğü bilimsel çalışmalardan bahsetti. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesindeki Polar Araştırma Merkezi'nin (PolReC) kurucu direktörü olan Özsoy, Cumhurbaşkanlığı himayesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda yürütülen birinci, ikinci ve üçüncü Ulusal Türk Antarktika Seferlerinin koordinatörlük ve seferi liderlik görevlerini üstlendi.
Program, 22 Kasım Pazartesi günü saat 19.00’da, İspanya merkezli sosyal sorumluluk ve geniş çapta araştırmaları destekleyen BBVA Vakfı’nın 2020’de on üçüncü kez düzenlediği “Frontiers of Knowledge Awards” [Bilginin Öncüleri Ödülü] kapsamında, İklim Değişikliği alanında ödül alan Prof. Karen O’Brien’ın “Climate Change: We Matter More Than We Think” [İklim Değişikliği: Düşündüğümüzden Daha Önemliyiz ] adlı konuşması ile devam etti.
Ağustos 2021’de yayımlanan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 6. Değerlendirme Raporu'nda ilk defa ekstrem hava olaylarına dair bir bölüm yer aldı. Atmosfer bilimci Dr. Abdullah Kahraman, 24 Kasım Çarşamba saat 19.00’da “İklim Değişikliği ve Ekstrem Hava Olayları” başlıklı sunumunda bu rapordan yola çıkarak ekstrem hava ve iklim olaylarının iklim değişikliğinden nasıl etkilediğine dair son bilimsel verileri aktaracak. Türkiye, Finlandiya ve ABD’de ağırlıklı olarak hortumlar, dolu fırtınaları ve şiddetli gök gürültülü fırtınalar konularında araştırma yapan Kahraman, Newcastle Üniversitesi ve Birleşik Krallık Meteoroloji Ofisi’nde, Avrupa’da gözlenen ekstrem hava olayları üzerine çalışıyor.
'Bu son şansımız mı?' konuşma programı, ABD’deki Florida Harbor Branch Oşinografi Enstitüsü’nden Dr. Derya Akkaynak'ın 27 Kasım Cumartesi saat 17.00’de "Değişen İklim, Isınan Okyanuslar" sunumu ile sonlanacak. Akkaynak iklim krizinin okyanuslar üzerindeki etkisini irdeleyecek. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü mezunu Akkaynak, lisans eğitimini tamamladıktan sonra Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) yüksek lisans yaptı. En köklü oşinografi (okyanus bilimleri) enstitülerinden olan Woods Hole Oceanographic Institution ve MIT ortak programını bitirerek makina mühendisliği ve oşinografi alanında doktorasını aldı. Princeton Üniversitesi’nde doktora sonrası çalışmaları yapan makine mühendisi ve oşinograf (okyanus bilimcisi) Akkaynak, 2019’da Dr. Tali Treibitz ile birlikte geliştirdikleri, su altında kaydedilen görüntülerdeki renk bozulmasını düzelten “sea-thru” adlı algoritmayla 2019’da fizik ve mühendislik alanında "Blavatnik Genç Bilim İnsanı" ödülünü aldı.
Kasım ayı başında İskoçya’nın Glasgow şehrinde toplanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP26) ardından gerçekleştirilen ve 27 Kasım’a kadar devam edecek Bu son şansımız mı? konuşma programı, SALT Online YouTube kanalında canlı yayınlanıyor.
PROGRAM
SALT Online YouTube Kanalı
24 Kasım Çarşamba, 19.00
Dr. Abdullah Kahraman “İklim Değişikliği ve Ekstrem Hava Olayları”
Moderatör: Tanyeli Sabuncu, WWF-Türkiye İklim ve Enerji Programı Kıdemli Uzmanı
27 Kasım Cumartesi, 17.00
Dr. Derya Akkaynak "Değişen İklim, Isınan Okyanuslar"
Moderatör: Ayşe Oruç, WWF-Türkiye Denizler ve Yaban Hayatı Program Müdürü
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