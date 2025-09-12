Habertürk
        Zonguldak'ta balıkçılar boş dönüyor! Aksu: Bu sene ucuzluk olmayacak gibi duruyor

        Zonguldak'ta 1 Eylül'de yasağın kalkmasıyla ağlarını Karadeniz'e bırakan balıkçılar umduklarını bulamadı. Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu, "Geçen sene balığı ucuz yedik ama geçen seneki ucuzluk olmayacak gibi duruyor. O da balığın bölgede olmamasından kaynaklı. Şu ana kadar bizim limanımızda ve Zonguldak'ta kesilen herhangi bir nakil menşe belgesi yok. Bu da bölgeden balık çıkmadığını gösteriyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 11:20 Güncelleme: 12.09.2025 - 11:20
        "Bu sene ucuzluk olmayacak gibi duruyor"
        Denizlerdeki av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle balıkçılar "vira bismillah" diyerek Zonguldak'tan açılıp Karadeniz'de nasiplerini aramaya başladı. Ancak geçen 12 güne rağmen bölgede kayda değer miktarda balık yakalanamadı.

        Bölgede satılan balığın Marmara ve İstanbul Boğazı'nda avlanan balıklar olduğunu belirten Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu, şöyle konuştu:

        "2025-2026 balıkçılık sezonumuz tüm balıkçılarımıza hayırlı olsun. Sezon öncesi İl ve İlçe Tarım Müdürlüğümüz gerekli denetimleri yaptılar. Limanlarımız balık giriş ve çıkışlarına hazır ama bölgemizde şu anda balıkçılık faaliyeti yok. Çünkü palamut bekliyorduk bu yıl. Palamut balığı geçen sene boldu. Bu sene olmayacak gibi duruyor. Hamsiden bir beklentimiz var. O da ekim-kasım aylarında başlar. Bölgemize balık şu an Marmara’dan, İstanbul Boğazı’ndan geliyor. O yüzden tezgahlar biraz pahalı. Ama düşüncemiz, fikrimiz ekim ve kasımdan sonra hamsi bollaştığı zaman tezgahlara da bu fiyatlar yansıyacak."

        "UCUZLUK OLMAYACAK GİBİ DURUYOR"

        Geçen yıl "Halkımız ucuz balık yiyecek" dediğini hatırlatan Aksu, bu sene benzer bir ucuzluk beklemediğini ifade ederek, "Geçen sene balığı ucuz yedik ama geçen seneki ucuzluk olmayacak gibi duruyor. O da balığın bölgede olmamasından kaynaklı. Şu ana kadar bizim limanımızda ve Zonguldak’ta kesilen herhangi bir nakil menşei belgesi yok. Bu da bölgeden balık çıkmadığını gösteriyor. Karadeniz’in tamamı aynı şekilde. Geçen haftalarda Sinop'ta bir torik yakalandı. Ondan başka da 'gırgır' diye tabir ettiğimiz tekneler şu anda Karadeniz'e açılmadılar. Herkes bağlı olduğu limanlarda, yakın civarlarda avcılık yapmaya çalışıyor ama dediğim gibi, herhangi bir verimli balık yok" diye konuştu.

        "HAMSİ BOL OLACAK, GÖRÜNTÜ BU"

        Ekim ve kasım aylarında hamsinin bol olmasını umduklarını söyleyen Aksu, "Ekim ve kasım aylarında denizde hamsi bol olacak, görüntü bu. Veriler bunu gösteriyor. O dönemlerde hamsi tezgahlara çok ucuz yansıyacak. Arkadaşlarımız ağ atmaya, avcılık yapmaya çıkıyorlar ama boş dönüyorlar. Çünkü iklim değişikliği gibi etkenlerle beraber popülasyon bayağı azaldı. Burada denizin sıcaklık oranları da önemli. Giden arkadaşlarımız da denizden boş dönüyor" ifadelerini kullandı.

