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        Haberler Yaşam Bu sahillere gece giriş yasak! Cezası 557 bin 212 TL

        Bu sahillere gece girişin cezası 557 bin 212 TL

        Nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerinde yuvalama yaptığı İztuzu, Patara, Çıralı gibi kumsallara, saat 20.00'den sabah 08.00'e kadar giriş yasağı başladı. Ateş ve mangal yakmak, çadır kurmak, araçla girişin de yasak olduğu bu kumsalları geceleri deniz kaplumbağaları, gündüz insanlar kullanabilecek. Eylül sonuna kadar sürecek yasakları ihlal edenlere uygulanacak idari para cezası ise 557 bin 212 TL...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 21.05.2025 - 10:30
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        Bu sahillere gece giriş yasak! Cezası 557 bin 212 TL
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        Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler listesindeki caretta caretta ve chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerindeki yuvalama dönemi başladı.

        Her yıl nisan sonu veya mayıs ayında başlayan süreç, erişkin kaplumbağaların kumsallara çıkıp yumurta bırakması, temmuz ortasından itibaren de yuvalardan yavruların çıkışı ve denize ulaşması şeklinde eylül ayı sonuna kadar devam ediyor.

        Deniz kaplumbağalarının Akdeniz'deki en büyük yuvalama kumsallarını, Türkiye'nin Akdeniz kıyıları oluşturuyor.

        TÜRKİYE'DE 21 YUVALAMA KUMSALI

        Türkiye'de en büyük yuvalama alanları Antalya'da bulunuyor. Ekoloji Araştırmalar Derneği'nin (EKAD), bu sezon 27'nci yıl çalışmalarını yürüteceği 30 kilometrelik Belek kumsalı hem Türkiye hem de Akdeniz'in en büyük yuvalama alanı olarak geçiyor.

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        Türkiye'de 9'u Antalya'da olmak üzere, Muğla, Mersin, Adana ve Hatay illerinde 21 deniz kaplumbağası yuvalama kumsalı bulunuyor. Bu kumsallar; Ekincik, Dalyan, Dalaman, Fethiye, Patara, Kale, Kumluca, Olimpos-Çıralı, Tekirova, Belek, Kızılot, Demirtaş, Gazipaşa, Anamur, Göksu Deltası, Alata, Davultepe, Kazanlı, Akyatan, Yumurtalık, Samandağ.

        BU YIL CEZA MİKTARI 557 BİN 212 TL

        Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki bu kumsalların tamamında, yuvalama ve yavru çıkış dönemi olan mayıs-eylül ayları arasında geceleri sahile girişler yasak.

        Ayrıca bu sahillere araçla giriş, çadır kurmak, kamp yapmak, ateş veya mangal yakmak gibi faaliyetler de tamamen yasak. Bu yasakları ihlal edenlere ise idari para cezaları veriliyor. Bu ceza miktarı 2025 yılı için 557 bin 212 TL olarak belirlendi.

        GECE KAPLUMBAĞALARIN, GÜNDÜZ TURİSTLERİN

        Akdeniz'de bu yılın ilk caretta caretta yuvaları, EKAD'ın çalışma sahası olan Belek kumsalında gerçekleşti. 2025 sezonunda 27'nci yılına giren EKAD ekibi, 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece, Belek kumsalında yılın ilk yuvalarıyla karşılaştı ve tespit edilen 3 yuva koruma altına alındı.

        Eylül ayı sonuna kadar koruma altındaki bu kumsalları yerli ve yabancı turistler sadece gündüzleri kullanabilecek, geceleri ise deniz kaplumbağalarına ait olacak. Kumsallara giriş yasağı saat 20.00'de başlayıp sabah 08.00'e kadar sürüyor ve bu konudaki tüm uyarı tabelaları ile de bilgilendirmeler yapılıyor.

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        #Deniz Kaplumbağaları
        #akdeniz sahilleri
        #İztuzu
        #Patara
        #Çıralı
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