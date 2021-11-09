Canlı yayında inatlaşmanın sonu kötü bitti!

HABERTURK.COM

İlk olarak direksiyon başına geçen Ebru Akel, iki aracın arasına 120 saniyede hatasız bir şekilde park ederken sıra Murat Güloğlu'na geldiğinde olanlar oldu. Ünlü sunucu, seri bir şekilde park etmek isterken kaza yaptı.

Canlı yayında bir anda ne olduğunu anlamadan araçtan kendini atan Murat Güloğlu, hem kendi aracındaki hem de çarptığı araçtaki hasarı inceledi, hem iddiayı kaybettiğine hem de araçlara verdiği zarar nedeniyle yayını üzgün bir şekilde kapattı.

İşte o anlar;