REKLAM advertisement1

Ebru Akel ve Murat Güloğlu’nun sunumuyla SHOW TV’de ekrana gelen 'Bu Sabah'ta 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel anlar yaşandı.

Murat Güloğlu’nun Ebru Akel’e kırmızı gül vererek başlattığı eğlenceli anlar stüdyoda saz eşliğinde tatlı atışmalarla devam etti. İkili; önce birbirine yazdığı akrostiş şiirleri okudu, ardından birbirlerine söyledikleri sözler yüzleri güldürdü.

Murat Güloğlu’nun “Seni İstanbul Boğazı’nda değil, 'Bu Sabah'ın ayazında sevdim…” sözlerine karşı Ebru Akel’in, “Muratcığım, sen bir haber olsaydın, durmaz seni yazardım” sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.