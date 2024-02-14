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        Haberler Televizyon 'Bu Sabah'ta 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel anlar

        'Bu Sabah'ta 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel anlar

        SHOW TV ekranlarının sevilen programı 'Bu Sabah'ta bugün 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel renkli anlar yaşandı. Murat Güloğlu'nun eline saz alıp sözlü atıştığı Ebru Akel ile birlikte akrostiş şiir okuduğu anlar beğeni topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 15:03 Güncelleme: 14.02.2024 - 15:20
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        'Bu Sabah'ta 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel anlar
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        Ebru Akel ve Murat Güloğlu’nun sunumuyla SHOW TV’de ekrana gelen 'Bu Sabah'ta 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel anlar yaşandı.

        Murat Güloğlu’nun Ebru Akel’e kırmızı gül vererek başlattığı eğlenceli anlar stüdyoda saz eşliğinde tatlı atışmalarla devam etti. İkili; önce birbirine yazdığı akrostiş şiirleri okudu, ardından birbirlerine söyledikleri sözler yüzleri güldürdü.

        Murat Güloğlu’nun “Seni İstanbul Boğazı’nda değil, 'Bu Sabah'ın ayazında sevdim…” sözlerine karşı Ebru Akel’in, “Muratcığım, sen bir haber olsaydın, durmaz seni yazardım” sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.

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        #bu sabah
        #Murat Güloğlu
        #ebru akel

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