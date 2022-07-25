'Bu Sabah' kaldığı yerden devam ediyor

HABERTURK.COM

Ebru Akel ile Murat Güloğlu'nun sunumuyla ekrana gelen 'Bu Sabah' Türkiye'den ve dünyadan haberlerin yanı sıra güncel olaylar, çarpıcı haberler, gerçek hayat hikayeleri, özel gündem başlıkları ile yine sabahların vazgeçilmezi olacak.

Satır aralarında kalan başlıklarla, görünenin arkasında olan bitene farklı yorumlarla…

Size, bize ait her şey 'Bu Sabah'ta!

'Bu Sabah', yeni sezonuyla 1 Ağustos Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 08.00'de canlı yayınla SHOW TV'de!