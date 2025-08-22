"Bu, Rusya'nın tuzağı"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'nın, gelecekteki bir barış anlaşmasının parçası olarak Rusya'ya toprak vermeye zorlanmaması gerektiği konusunda uyararak, bunun "Rusya'nın tuzağı" olduğunu söyledi.

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye yaptığı açıklamada, Ukrayna'da savaşı başlatanın Rusya olduğunu ve henüz hiçbir taviz vermediğini belirtti.

Buna karşın Rusya'nın, Ukrayna topraklarını elinde tutmasına izin vermenin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "tuzağı" olduğunu savunan Kallas, "Bu tam da Rusya'nın bizi içine düşürmek istediği tuzak. Tüm tartışma Ukrayna'nın nelerden vazgeçmesi gerektiğine, Ukrayna'nın hangi tavizleri vermeye hazır olduğuna odaklanırken, Rusya'nın tek bir taviz bile vermediğini ve burada saldırgan tarafın onlar olduğunu unutuyoruz." diye konuştu.

"Putin sadece gülüyor, ölümleri durdurmuyor, artırıyor"

Kallas, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, Putin'in istediği her şeyi aldığını ve bunun bir barış anlaşmasını müzakere etme konusundaki ilgisini etkileyeceğini ifade etti.

AB yetkilisi, "Böyle bir karşılama aldı ve yaptırımların uygulanmamasını istedi, bunu da başardı. Putin sadece gülüyor, ölümleri durdurmuyor, artırıyor." dedi. Trump, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı. ABD Başkanı Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.