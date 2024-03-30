Bu özellikler sizi çok şaşırtacak: 17 kişi daha önce görülmemiş genetik farklılıklarını paylaştı!

Benzersiz özelliklerimiz bizi özel kılar. Her bireyin benzersiz özellikleri, kişiliği, yetenekleri, deneyimleri kadar fiziksel özellikleri de birbirinden farklıdır. Bu 17 kişi daha önce belki de hiç görmediğiniz farklı vücut özelliklerini paylaştı. İşte, o özellikler...