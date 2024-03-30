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        Haberler Yaşam Bu özellikler sizi çok şaşırtacak: 17 kişi daha önce görülmemiş genetik farklılıklarını paylaştı!

        Bu özellikler sizi çok şaşırtacak: 17 kişi daha önce görülmemiş genetik farklılıklarını paylaştı!

        Bir sosyal medya platformunda "Farklı vücut özellikleriniz nelerdir?" sorusuna gelen cevaplar görenleri şaşkına çevirdi. Saçlardan ellere vücudunda çok nadir rastlanan farklılıklara sahip insanlar bu sorunun altında paylaşımlarda bulundu. İşte, o insanların birbirinden özel fiziksel özellikleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 09:30 Güncelleme: 31.03.2024 - 08:53
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        • 1

          Benzersiz özelliklerimiz bizi özel kılar. Her bireyin benzersiz özellikleri, kişiliği, yetenekleri, deneyimleri kadar fiziksel özellikleri de birbirinden farklıdır. Bu 17 kişi daha önce belki de hiç görmediğiniz farklı vücut özelliklerini paylaştı. İşte, o özellikler...

        • 2

          "Parmaklarımı açtığımda el kaslarım kasılıyor."

        • 3

          "Başka kimsenin 'coğrafi' dili var mı?"

        • 4

          "Oğlumun ağzında büyük bir boşluk olduğunu sandığımız yerde üçüncü ön dişi çıktı."

        • 5

          "Dilim doğuştan çatal şeklinde."

        • 6

          "Doğuştan vitiligolu saçlarım. Beyaz saçlarda pigment yoktur."

        • 7

          "Bulaşıkları yıkadıktan 20 dakika sonra ellerim bu şekilde görünüyor."

        • 8

          "Tek gözüm kalıcı olarak genişledi."

        • 9

          "Sakalımın dörtte biri turuncu renkte uzuyor ve çenemin hemen ortasından bölünmüş şekilde."

        • 10

          "Sağ gözümün altında mükemmel bir şekilde yerleştirilmiş, gözyaşı damlası şeklinde bir doğum lekesi var."

        • 11

          "Ayak parmaklarımı ayağıma doğru bükebiliyorum."

        • 12

          "Kaşımda nesiller boyu aktarılmış kalıtsal bir boşluk var."

        • 13

          "Bebek dişlerimden biri hiç düşmedi. Bu yüzden yetişkin dişlerimin yanında bir tane bebek dişi kaldı."

        • 14

          "Sağ başparmağımın tırnağı girintili bir şekilde uzuyor."

        • 15

          "Birleşik ayak parmaklarım oğluma miras kaldı."

        • 16

          "Kız arkadaşımın gözünde bir doğum lekesi var."

        • 17

          "Kayınbiraderim bir başparmağını annesinden, birini babasından almış."

        • 18

          "Alt dudağımda pigmentasyon eksik."

          Kaynak: Bright Side

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