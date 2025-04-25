Bu önemler hayatınızı kurtarabilir: Evinizi olası bir depreme karşı nasıl hazırlayabilirsiniz?

Bu önemler hayatınızı kurtarabilir: Evinizi olası bir depreme karşı nasıl hazırlayabilirsiniz?

Türkiye'nin büyük bölümü aktif fay hatları üzerinde yer alıyor. Özellikle İstanbul, İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş gibi şehirlerde yaşayanlar için deprem, her an yaşanabilecek bir doğa olayı. Bu yüzden evlerimizi sarsıntıya karşı güvenli hale getirmek sadece bir tercih değil, zorunluluk. İşte olası bir felaketten önce yapmanız gerekenler...

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EŞYALARIN SABİTLENMESİ: HAYAT KURTARAN DETAY

Deprem anında en çok yaralanma nedeni devrilen dolaplar, kitaplıklar, televizyonlar ve ağır ev eşyalarıdır. Büyük mobilyaların ve beyaz eşyaların duvara sabitlenmesi, ciddi yaralanmaların önüne geçebilir. Özellikle çocuklu evlerde bu önlem hayati önem taşır. Vidalı sabitleme aparatları ve L demirleriyle bu işlem kolaylıkla yapılabilir.

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CAM VE KIRILABİLİR EŞYALAR NASIL KORUNUR?

Cam masalar, aynalar, vitrinlerdeki kırılabilir objeler… Tüm bu parçalar depremde tehlikeli hale gelebilir. Camlara film kaplama uygulamak, kırılmaları önlemese de dağılmasını engeller. Aynı şekilde bardak ve tabakların dolap içlerinde kaymasını engelleyen şeffaf dolap pedleri ya da süngerli kaplamalar kullanılabilir.

YATAK ODASINDA DEPREM GÜVENLİĞİ

Yatak odası, depremin gece yaşanması durumunda hayatta kalma şansının en yüksek olduğu yerlerden biridir. Yatak başına düşebilecek tablo ve raflardan kaçınmak gerekir. Ayrıca baş ucuna fener, düdük, ayakkabı ve su koymak hayat kurtarıcı olabilir. Ağır objeleri asla yatak hizasına asmayın.

MUTFAKTA GÜVENLİK PLANI Mutfak, cam ve metal gibi kesici aletlerin yoğunlukta olduğu en riskli alanlardan biridir. Üst dolaplara ağır eşyalar yerleştirilmemelidir. Ayrıca dolap kapaklarının deprem anında açılıp içindekilerin fırlamasını önlemek için çocuk kilidi benzeri kilit sistemleri kullanılabilir. Tüp ve ocak bağlantılarının esnek hortumlarla yapılması da yangın riskini azaltır. ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ ÖNLEMLERİ Deprem sonrası çıkan yangınların büyük çoğunluğu elektrik kısa devreleri ve gaz sızıntılarından kaynaklanır. Bu nedenle ana şalterin ve gaz vanasının yerini bilmek, gerektiğinde kapatmak için ulaşılabilir hale getirmek önemlidir. Otomatik gaz kesici vanalar ve deprem sensörlü sistemler de bu konuda hayati rol oynar. DEPREM ÇANTASI: HER ODADA BİR ADET Deprem çantası yalnızca dışarıda değil, evin içinde de kolay ulaşılabilecek bir yerde bulunmalıdır. İçinde temel ilk yardım malzemeleri, su, konserve yiyecek, düdük, pil, fener, battaniye ve kişisel belgeler yer almalıdır. Her bireyin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş olmalıdır.