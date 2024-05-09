Otomobil, park halindeki kamyonun damperine düştü: 1 yaralı!
Şanlıurfa'da meydana gelen bir kaza görenleri hayrete düşürdü. Olayda sürücüsünün kontrolünü kaybeden bir otomobil, yapımı devam eden köprülü kavşaktan park halindeki hafriyat kamyonunun damperine düştü. Kazada sürücü hafif yaralandı
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Şanlıurfa'da Yusuf Ç.’nin (34) kontrolünü yitirdiği otomobil, yapımı devam eden köprülü kavşaktan park halindeki hafriyat kamyonunun damperine düştü. Kazada, Yusuf Ç., yaralandı.
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DHA'nın haberine göre kaza, gece saatlerinde Balıkayağı Bulvarı’nda meydana geldi.
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Kent merkezine doğru giden Yusuf Ç.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yapımı devam eden köprülü kavşaktan, 5 metre aşağıdaki park halinde bulunan hafriyat kamyonunun damperine düştü.
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İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Yusuf Ç., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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Kaza nedeniyle tek yönü trafiğe kapatılan yolda araç konvoyu oluştu. Ekiplerin çalışmalarının ardından trafik yeniden normale döndü.
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Kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.
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