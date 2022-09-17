KAYISI ÇEKİRDEĞİNİN ZARARLARI NELERDİR?

Kayısı çekirdeğinin fazla tüketimi sonucu oluşabilecek olumsuz etkiler şu şekildedir;

Kayısı çekirdeği içerisinde barındırdığı amigdalin ve siyanür sebebiyle, mide bulantısı, kusma, baş ağrısı gibi sorunlar meydana gelebilir. Bu nedenle gün içerisinde bu meyvenin çekirdeğini tüketmek zehirlenmelere yol açabilir. Uzmanlar günde en fazla 5-10 çekirdek yenilmesinin doğru olduğunu belirtiyor.