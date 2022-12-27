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Haberler Gündem Sahte doktorlara bir yenisi daha eklendi! Bu kez teknisyen çıktı... - En son haberler

Üniversite hastanesinde 11 yıl sahte diploma ile çalışmış

Sahte doktor vakalarının ardından bir akılalmaz olay daha ortaya çıktı. Bu kez de Van'da bir hastanede 11 yıldır sağlık teknisyeni olarak görev yapan A.İ.'nin lise diplomasının sahte olduğu belirlendi

Giriş: 27.12.2022 - 17:41 | Güncelleme: ABONE OL
Sahte doktorlara bir yenisi daha eklendi! Bu kez teknisyen çıktı... - En son haberler
Bu kez sahte sağlık teknisyeni vakası!
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DHA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde, 11 yıldır sağlık teknisyeni olarak görev yapan A.İ.'nin lise diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. A.İ.'nin işine son verilirken, savcılık soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

DHA'nın haberine göre A.İ., Bursa'dan aldığı Sağlık Teknik Lisesi diploması ile müracaata bulunarak 11 yıl önce Van Yüzüncü Yıl üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde 4B statüsünde sağlık teknisyeni olarak işe başladı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Görev yaptığı süre boyunca evrak takip ve kayıt işlemlerinde bulunan ve zaman zaman laboratuvar sonuçları alıp ilgili bölümlere taşıyan A.İ.'nin sahte diploma kullandığı ortaya çıktı.

Durumun ortaya çıkması üzerine hastane yönetimi tarafından A.İ.'nin işine son verilirken, savcılığın başlattığı soruşturmasının ise sürdüğü kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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