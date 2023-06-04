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Tuzla'da makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonları trafiği tehlikeye attı

İstanbul Tuzla'da trafikte akılalmaz bir görüntü kaydedildi. İlçede 2 hafriyat kamyonu trafikte makas atarak ilerledi. O anlar ise saniye saniye kaydedildi

Giriş: 04.06.2023 - 11:51 | Güncelleme: ABONE OL
Bu kez 2 hafriyat kamyonu birden makas attı!
DHA

Tuzla'da trafikte makas atarak ilerleyen iki hafriyat kamyonu aynı şeritte hareket halinde olan diğer sürücülere zor anlar yaşattı.

DHA'da yer alan habere göre o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Tuzla Akfırat mevkisinde Göçbeyliği Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, birbirleri ile yarışan iki hafriyat kamyonu şoförü, akan trafiğe rağmen yolda makas atarak ilerlemeye başladı.

Bulvar üzerinde diğer sürücüleri hiçe sayarak makas atmayı sürdüren kamyon şoförleri, aynı istikamette seyir hainde olan otomobil sürücülerine zor anlar yaşattı. O anlar otomobil içerisinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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