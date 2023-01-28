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Bu kavun ağaçta yetişiyor

Mersin'in Silifke ilçesinde, turunçgiller içinde soğuğa en dayanıklı bitki olarak bilinen ağaç kavunu (şadok), üreticinin alternatifi oldu. Kilosu 7- 8 liradan alıcı bulan kavun, tadı, kokusu ve ağırlığıyla ilgi çekiyor

Giriş: 28.01.2023 - 11:36 | Güncelleme: ABONE OL
Bu kavun ağaçta yetişiyor
DHA

Turunçgiller içinde en ağır ve soğuğa en dayanıklı bitki olarak bilinen ağaç kavunu, çileğiyle ünlü Silifke ilçesinde üreticinin alternatif ürünü oldu.

Üç yaşına geldiğinde meyve vermeye başlayan ağaç kavununun tane ağırlığı 1 ile 4.5 kilo arasında değişiyor.

KİLOSU 7 TL'DEN ALICI BULUYOR

İlçede hasadına başlanan ağaç kavununun, kilosu 7 TL'den alıcı buluyor.

Limon bahçelerinin kenarlarında yetiştirilmeye başlanan ağaç kavunu, tadı ve kokusunun yanı sıra ağırlığıyla da dikkat çekiyor.

"DAYANIKLI VE VERİMİ YÜKSEK"

Silifke'nin Mukaddem Mahallesi'nde, deneme amaçlı ağaç kavunu yetiştiren Bünyamin Şahin, portakal ve limon ağaçlarının arasında üretilen ürünün uyumundan memnun olduklarını belirterek, "Bu ağacın gerçek verimi 15 yıldan sonra başlıyor.

Biz dikeli 12 yıl olmasına rağmen çok memnunuz. Kilosunu 7 ile 8 TL arasında satıyoruz. Diğer ürünlere bakılınca hem daha dayanıklı hem de verimi ve fiyatı yüksek. Denemelerimiz şunu gösterdi ki bir ağaç kavunundan aldığımız yaklaşık 150- 200 kilo meyve, 10 portakal ağacından aldığımız ürün ve fiyatına bedel.

Böylece insan gücünü daha az kullanmış, hem de maliyeti düşürmüş oluyoruz. Şu anda bizim bahçemizde 50 ağacımız var. İlerleyen zamanlarda portakal ağaçlarını söküp, sadece ağaç kavunu dikmeyi düşünüyoruz" dedi.

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