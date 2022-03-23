"Bu kadar çok sayıda eczacılık fakültesine ihtiyaç yok"

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İstanbul Eczacı Odası Başkanı Ecz. Pınar Özcan, eczacılık fakültelerinin plansız olarak açılmaya devam ettiğine dikkat çekerek "Türkiye'de eczacılık fakültelerinin sayısı 60'a ulaştı. Hindistan ve ABD'nin ardından eczacılık fakültesi sayısı en fazla olan üçüncü ülkeyiz. Bu ülkenin bu kadar çok sayıda eczacılık fakültesine ihtiyacı yok. Eczacılık eğitiminin kalitesini düşüren eczacılık fakültesi enflasyonuna artık son verilmeli. Bazı fakültelerin yeterli fiziki imkanı yok, bazılarının akademik kadrosu yok. Sadece dört duvardan fakülte olmaz" dedi.