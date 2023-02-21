DEPREM ANI PLANI YAPILMALI

Evde yaşayan bireyler ile mutlaka bir deprem anı planı yapılmalıi. Özellikle evde yakalanılan bir deprem için, sık zaman geçirdiğimiz yerlerde bir acil durum planı hazırlamalı ve bu planı belli aralıklarla tatbik etmeliyiz. Bununla birlikte, çök-kapan uygulamasını yapabileceğimiz yerleri belirlemeliyiz. Eğer dışarda yakalanırsak, toplanma alanı ve şehir dışından ulaşabileceğimiz bir kişiyi belirlemeliyiz.