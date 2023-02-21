DEPREM ÇANTASI HAZIRLAYIN
Deprem çantalarındaki piller, reçeteli ilaçlar, su ve yiyecekler her altı ayda bir tazeleriyle değiştirilmelidir.
* Su, enerji veren yiyecekler
* Radyo ve pil
* El feneri
* İlk yardım malzemeleri
* Kişisel reçeteli ilaçlar
* Bir miktar para
* Giyecek
* Kalem, kağıt, düdük ya da bir ikaz sesi çıkaracak alet
* Telefon rehberi, adres rehberi, harita
ÖĞRENCİLERİN DEPRAM ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKENLER
* Öğrencilerin aileleriyle ilgili bilgiler
* Aile fotoğrafı
* Yiyecek
* Su