Habertürk'ten Alper Uruş'un haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bir süre daha bekleneceğini" ifade ettiği Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütüne yönelik harekâtla ilgili sevkiyatlar aralıksız sürüyor. Her gün Hatay'dan Mardin Nusaybin'e uzanan Suriye sınırına zırhlı araç ve personel sevkiyatı devam ederken, Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar bölgedeki gelişmeleri HABERTÜRK'e değerlendirdi. İşte Ağar'ın birbirinden önemli o tespitleri...

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK HAREKÂTI"

"Bölgeye yapılan sevkiyatlar kapsamında şunu açık biçimde belirtmek gerekir ki, yapılması durumunda gerçekleşecek operasyon, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük harekâtı olacaktır. Bunu bir sayıyla belirtemeyiz ancak Fırat Kalkanı ve Zeytin dalı harekâtlarına katılan askeri unsurların 5 katı oranında bir yığınak söz konusu. Anadolu'daki askeri birlikler başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinden sınıra sevkiyatlar gerçekleşiyor. Bölgeye ateş destek ve zırhlı sevkiyatı sürüyor. Ayrıca Özgür Suriye Ordusu bünyesinde 15'ini hazır olmak üzere 40 bin ÖSO savaşçısı da önemli bir unsur.

"SURİYE HATTI BOYUNCA AŞAMA AŞAMA HAREKÂT OLABİLİR"

Münbiç, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin sınır hattında top yekün bir harekât olacağını düşünmemekle birlikte konjonktüre göre bu hatta aşama aşama da harekât gerçekleştirilebilir. Bir harekâtta demografik, topografik, psikolojik, direnç hassasiyeti ve ulaşım güzergâhı gibi etkenler vardır.

"TEL ABYAD VE AYN EL-ARAP DİRENÇ NOKTASI"DIR

Ben yapılması muhtemel olan harekâtta terör örgütünün elindeki Tel Abyad ve Ayn el- Arap'ın (Kobani) büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Bu iki merkezin alınması direnç ve hassasiyet anlamında büyük önem arz ediyor ve terör örgütünün psikolojik olarak yıkımını getirecek olan iki alandır. Tel Abyad'dan, "yarma tarzı harekât"la girilebilir. Böylelikle terör unsurlarının elindeki bölge de ikiye bölünecektir. Tel Abyad ve Ayn el-Arap'ın diğer hatlardan koparılması bana mantıklı geliyor.

"SURİYE-IRAK BAĞLANTISI KESİLMELİ"

Burada çok önemli bir şey daha var. Suriye ile Irak'ın bağlantısının mutlaka kesilmesi gerekiyor. ABD ve Rusya ile anlaşarak, İran'ı devre dışı bırakmadan bu yapılabilir. Irak Cumhurbaşkanı Behram Salihi, Irak'ta önemli bir figürdür ve gerçekleştirdiği ziyaret de önem taşımaktadır. Şunu unutmamak gerekir ki; terör Suriye'den değil, Irak'tan bitirilebilir. Irak'ı kontrol ettiğiniz takdirde Suriye'de terörü kolaylıkla bitirebilirsiniz. ABD'nin Suriye'den Irak'a geçişinin bir nedeni de budur.

"SÜLEYMAN ŞAH, TÜRKİYE'NİN ONURUDUR"

Terör örgütünün elebaşları için para ödülü konulmasının ardından birkaç gündür gündemde olan "Suriye'de tampon bölge" önerizi tamamen bir yemlemedir. Türkiye kesinlikle kampon bölge önerisine dönüp bakmamalıdır. Tampon bölge önce Suriye'yi ardından Türkiye'yi bölmek için ortaya atılan bir öneridir. Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesi için uygun şartlar mevcuttur. Süleyman Şah Türbesi, Türkiye'nin toprağıdır. Orası Türkiye'nin onurudur. Ha Diyarbakır'da bez açmışsınız ha orada bunun bir farkı yoktur ve Türkiye, onuru olan bu toprak için gereğini yapma hakkına da sahiptir.