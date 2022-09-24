Futbol dünyası hafta sonunun ilk günüyle birlikte bu hafta hangi maçların oynanacağını ve yerel liglerde maç olup olmadığını araştırmaya başladı. Konuya dair yurdumuzda da Süper Lig'de bu hafta sonu maç yok mu sorusu gündem oldu. İşte, ayrıntılar...