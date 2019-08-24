24 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
BİR ZAMANLAR HOLLYWOOD'DA
Usta yönetmen Quentin Tarantino'nun yönettiği dokuzuncu filmi Bir Zamanlar Hollywood'da, sinemaseverleri 1969 yılının Los Angeles'ine yolculuğa çıkarıyor. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie ile Luke Perry'nin oynadığı dram komedi türündeki Bir Zamanlar Hollywood'da, popüler bir dizide oynamış bir televizyon aktörünün film sektörüne girmeye çalışmasını konu alıyor.
RENKLİ PENGUENLER: UZAY KAŞİFLERİ
Renkli Penguenler: Uzay Kaşifleri filminde, çökmekte olan buzul tabakasında mahsur kalan penguenleri kurtarmakla görevlendirilen iki araştırmacının hikayesi konu ediliyor. Evan Tramel'in yönettiği haftanın iki animasyon türünden biri olan filmin seslendirmelerini Kj Schrock ile Sarah Taylor yapıyor.
SAR BAŞA
Berk Alan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu komedi türündeki Sar Başa filminin oyuncu kadrosunda Alper Rende, Kemal Can Parlak, Alparslan Özmol, Ali Biçim, Bilge Su Işık gibi isimler yer alıyor. Senaristliğini Hasan Karakuş ve Atasay Koç'un paylaştığı haftanın tek yerli filmi Sar Başa, üniversite sınavına hazırlanan Ussal'ın sınava bir gün kala yaşanan talihsiz bir olay neticesinde hafızasını yitirmesini ele alıyor.
KOD ADI: ANGEL
Aksiyon türündeki film, ABD Başkanına yapılan bir hava saldırısında gizli servis üyesi ve başkanın koruması Mike Banning'in hayatını ve kariyer seçimlerini sorgulama hikayesini ele alıyor. Ric Roman Waugh'un yönettiği Kod Adı: Angel'in oyuncu kadrosunda Gerard Butler, Morgan Freeman, Piper Perabo ile Lance Reddick gibi isimler rol alıyor.
KORKU HİKAYELERİ
Bu hafta vizyona girenABD yapımı 2 korku filminden biri olan Korku Hikayeleri'nin yönetmen koltuğunda Andre Ovredal oturuyor. Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush ile Dean Norris'in oynadığı filmin konusu özetle şöyle:
"Bir grup genç, peşlerinden gelen zorba bir sınıf arkadaşlarından kaçarken korkunç efsanelerle ün salmış perili bir eve sığınmak zorunda kalır. Efsanelere göre evde yaşayan zengin ailenin kızı Sarah, normal olmadığı için bir odaya kapatılmış, komşu çocuklarını öldürdüğü anlaşılınca da tımarhaneye gönderilmiştir. Eve sığınan gençlerin bu efsanenin gerçek olduğunu öğrenmeleri çok da uzun sürmez."
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