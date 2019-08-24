KORKU HİKAYELERİ

Bu hafta vizyona girenABD yapımı 2 korku filminden biri olan Korku Hikayeleri'nin yönetmen koltuğunda Andre Ovredal oturuyor. Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush ile Dean Norris'in oynadığı filmin konusu özetle şöyle:

"Bir grup genç, peşlerinden gelen zorba bir sınıf arkadaşlarından kaçarken korkunç efsanelerle ün salmış perili bir eve sığınmak zorunda kalır. Efsanelere göre evde yaşayan zengin ailenin kızı Sarah, normal olmadığı için bir odaya kapatılmış, komşu çocuklarını öldürdüğü anlaşılınca da tımarhaneye gönderilmiştir. Eve sığınan gençlerin bu efsanenin gerçek olduğunu öğrenmeleri çok da uzun sürmez."