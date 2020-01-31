GÜLLER ÜLKESİ: DAMASCENA

Stoyan Stoyanov'un yapımcılığında çekilen Güller Ülkesi: Damascena, bir başarı öyküsünün kahramanı olan gül yağı üreticisi Teco'nun hayatına odaklanıyor. Başrollerini Veselin Plachkov, Dimitar Banenkin ve Neda Spasova paylaştığı filmin yönetmenliğini ise Todor Anastasov ve Alexander Smolyanov üstleniyor. Senaryosunda Stoyan Stoyanov, Maria Laleva, Alexandar Smolyanov ve Hristian Nochev imzası bulunan film, gül üretiminin 400 yıllık geçmişini de ele alıyor.