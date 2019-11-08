PAVAROTTI

Oscar ödüllü sinemacı Ron Howard'ın yönettiği belgesel film Pavarotti, bir müzik efsanesi olan Pavarotti'nin hayatına bir bakış sunuyor. Film, Pavarotti'nin aile arşivleri, yayımlanmamış parçalar ve anlatılmamış hikayeleri ile izleyiciyi zamanda bir yolculuğa çıkarmayı amaçlıyor.