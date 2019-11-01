01 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TERMİNATÖR: KARA KADER
Deadpool'un yönetmeni Tim Miller'ın; bilim kurgu, macera ve aksiyon türündeki yeni filmi Terminatör: Kara Kader izleyici ile buluştu. Terminatör klasiğinin yaratıcısı James Cameron'ın yapımcılığını üstlendiği yapım; gelecekten gelen Terminatörlere karşı mücadele eden Sarah Connor ile insan-cyborg hibridi Grace'in, T-1000'in güncellenmiş hali bir Terminatörün peşinde olduğu genç bir kızı korumaya çalışmalarını konu ediniyor.
Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna, Edward Furlong, Brett Azar ve Diego Boneta'nın başrollerinde yer aldığı filmin senaryosu Billy Ray ve Justin Rhodes imzası taşıyor.
PARAZİT
Güney Koreli sinemacı Bong Joon-ho'nun Altın Palmiye ödülüne layık görülen filmi Parazit Türk izleyicisi ile buluşacak. Gerilim ve dram karışımı film; metropolleşen Seul'un yuttuğu bir muhitte, bodrum katında yaşayan Kim ailesinin oğullarının varlıklı Park ailesinin kızları Da-hye'nin özel öğretmeni olması sonrası başlarından geçenleri anlatıyor. Yönetmen Bong Joon-ho'nun senaryosunu Jin Won Han ile birlikte kaleme aldığı filmde Kang-ho Song, Yeo-jeong Jo, Woo-sik Choi, So-dam Park, Seo-Joon Park, Sun-kyun Lee, Jeong-eun Lee ve Hye-jin Jang rol aldı.
PALYAÇO
Tony Moran, Ari Lehman, Martin Klebba, Elinor Price, Julie Anne Prescott, Angeline Mirenda, Amanda Kott'un oynadığı Palyaço adlı filmi Joseph Kelly yönetti. Korku türündeki film, bir grup hayalet avcısının, bir zamanlar orada yaşamış olan palyaçoların ruhları tarafından işgal edilmiş bir motelin gizemlerini çözmeye çalışmalarını odağına alıyor.
ARAF 3: CİNLER KİTABI
Biray Dalkıran'ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği Araf 3: Cinler Kitabı, kardeşini kurtarmak için tehlikeli cinler aleminden derman arayan bir kız ile arkadaşlarının başına gelen olaylar etrafında dönüyor. Mehmet Baştürk, Çağla Erdimen, Emre Özmen, Sevgi Akoğlu ve Ufuk Başar Can gibi isimlerin rol aldığı filmin ana karakterlerinin makyajlarını Bade İde yaptı.
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