TERMİNATÖR: KARA KADER

Deadpool'un yönetmeni Tim Miller'ın; bilim kurgu, macera ve aksiyon türündeki yeni filmi Terminatör: Kara Kader izleyici ile buluştu. Terminatör klasiğinin yaratıcısı James Cameron'ın yapımcılığını üstlendiği yapım; gelecekten gelen Terminatörlere karşı mücadele eden Sarah Connor ile insan-cyborg hibridi Grace'in, T-1000'in güncellenmiş hali bir Terminatörün peşinde olduğu genç bir kızı korumaya çalışmalarını konu ediniyor.