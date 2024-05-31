Bu görüntüler sizi rahatsız ediyorsa Talasafobi sahibi olabilirsiniz!
Denizlerin derinlikleri ve uçsuz bucaksız mavi sular sizi tedirgin ediyor mu? Eğer öyleyse, talasafobi sahibi olabilirsiniz. Talasafobi, deniz ve okyanus gibi büyük su kütlelerine karşı duyulan yoğun korkuyu ifade eder. İşte detaylar...
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Sonsuz gibi görünen deniz manzaraları sizi korkutuyor mu? Bu hissi yaşayanlar talasafobiye sahip olabilir. Talasafobi, büyük su kütlelerine karşı duyulan aşırı ve irrasyonel korkuyu tanımlar. İşte talasofobi hakkında detaylar...
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TALASOFOBİ NEDİR?
Talasofobi, okyanus veya diğer büyük su kaynaklarından korkmaktır. Bir kişi bu fobiyi travmatik bir olaydan sonra geliştirebilir. Sağlık uzmanları genellikle fobileri farklı terapi türleriyle tedavi eder.
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SİZİ SAHİLE GİTMEKTEN ALIKOYABİLİR
Talasofobi hafiften şiddetliye kadar değişen semptomlara neden olabilir - bazı insanlar derin sudan veya okyanustan biraz korkarken, diğerleri denize veya görüntülerine bakmanın panik duygularını tetiklediğini fark edebilir. Bu fobi insanları sahile gitmekten, denizde yüzmekten veya tekneyle seyahat etmekten alıkoyabilir.
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AKUAFOBİDEN FARKLIDIR
Talasofobi, suyun kendisine karşı duyulan korku olan akuafobiden farklıdır. Akuafobi, küçük olanlar da dahil olmak üzere herhangi bir su kütlesinde bulunma korkusunu içerebilir.
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NE KADAR YAYGIN?
Fobiler çok yaygındır. Profesyonel tanı kriterlerine göre yapılan bir araştırmada, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insanların yaklaşık %7-9'u herhangi bir yıl içinde belirli bir fobiye sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak, spesifik olarak kaç kişinin talasofobi ile yaşadığına dair bir tahmin bulunmamaktadır.
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BELİRTİLER
Talasofobisi olan bir kişi, deniz veya başka bir büyük su kütlesi hakkında, suyun o anda kendisi için oluşturduğu tehlike seviyesiyle eşleşmeyen korku ve endişe duyguları yaşar.
Talasofobisi olan bir kişi şunlardan korkabilir: okyanusa yakın olmak, denize girmek, plajları ziyaret etmek, teknelerde seyahat.
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Talasofobinin neden olduğu endişe, vücudun tehlikeye hazırlanma yolu olan "savaş, kaç veya don" tepkisini harekete geçirir. Bu da terleme, daha hızlı nefes alma ve kalp atış hızının yükselmesi gibi fiziksel semptomlara yol açar. Daha ciddi vakalarda, bu tepki panik atağa dönüşerek şunlara neden olabilir.
Kaynak: Medical News Today