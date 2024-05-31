BELİRTİLER

Talasofobisi olan bir kişi, deniz veya başka bir büyük su kütlesi hakkında, suyun o anda kendisi için oluşturduğu tehlike seviyesiyle eşleşmeyen korku ve endişe duyguları yaşar.

Talasofobisi olan bir kişi şunlardan korkabilir: okyanusa yakın olmak, denize girmek, plajları ziyaret etmek, teknelerde seyahat.