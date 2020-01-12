Taylor, Epidermis adlı bir portre serisi yarattı ve şunları ekledi: "Tüm kadınların idealize edilmiş, kusursuz bir cilde sahip olduğuna inanıyoruz. Ama bilmiyorlar. Birçok kadın akne ve egzama gibi sorunlarla yaşar ve birçoğu onları bir makyaj maskesinin arkasına saklamak için baskı hisseder."