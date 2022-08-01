ÖNE ÇIKAN FORMÜLLER NELER?

Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlıklarının bir araya gelerek yürüttükleri çalışmanın son durumu masaya yatırılacak. Yeni düzenleme birçok kredi kartı ve kredi borçları nedeni ile takibe düşen vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

Takibe düşen kart borcu için ise 3 formül öne çıkıyor;

Borç öteleme,

Borç yapılandırma,

Takip süresini uzatma.