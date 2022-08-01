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DİKKAT! Bu formüller öne çıktı: Kredi kartı borçları yeniden yapılandırılacak mıi borçlar ötelenecek mi, takip süresi uzatılacak mı? İşte kredi kartı borç düzenlemesinde öne çıkan 3 formül!

Bu formüller öne çıktı! Kredi kartı borçları yeniden yapılandırılacak mı borçlar ötelenecek mi? Gözler Kabine'de

Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Toplantının gündem maddelerinden biri olan kredi borç düzenlemesi günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın birlikte yürüttükleri çalışmanın son durumu bugün toplantıda masaya yatırılacak. Peki, kredi kartı borçları yapılandırılacak mı, öne çıkan formülller ne? İşte detaylar...

01.08.2022 - 11:34 | Güncelleme: ABONE OL

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündem maddelerinden birini kredi ve kart borçları oluşturuyor. Kredi kartı borcu bulunanlar kart borçlarına ilişkin düzenlemede nelerin öne çıktığını merak ediyor. Peki, kredi kartı borcu düzenlemesi için hangi formüller masada? İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtı...

  • KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Ağustos ayı Kabine toplantısı 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 15.00’te gerçekleşmesi bekleniyor. Toplantı sonrasında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak.

  • KABİNE TOPLANTISI ANA GÜNDEM MADDELERİ NELER?

    Kabine toplantısında terörle mücadelede ve dış politikadaki gelişmelere yönelik gelişmelerin de masaya yatırılması bekleniyor.

    Konut projesinde vadenin 15 yıl olması, projeden 10 bin lira altında geliri olanların faydalanması bekleniyor.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bir süredir üzerinde çalıştığı 'hazine arsalarının ev yapma şartıyla dar gelirli vatandaşlara uygun fiyat ve kredi imkânı ile sunulması' da toplantıda ele alınacak.

  • KREDİ VE KART BORÇLARI YAPILANDIRILACAK MI?

    Toplantının ana gündem maddesini kredi ve kart borçları oluşturacak. Dar gelirlilerin takibe düşmüş ve icra aşamasına gelmiş kredi ve kart borçlarına ilişkin düzenlemenin ele alınması bekleniyor.

  • ÖNE ÇIKAN FORMÜLLER NELER?

    Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlıklarının bir araya gelerek yürüttükleri çalışmanın son durumu masaya yatırılacak. Yeni düzenleme birçok kredi kartı ve kredi borçları nedeni ile takibe düşen vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

    Takibe düşen kart borcu için ise 3 formül öne çıkıyor;

    Borç öteleme,

    Borç yapılandırma,

    Takip süresini uzatma.

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