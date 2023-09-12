Bu filmlerin sonunu asla tahmin edemeyeceksiniz! İşte beklenmedik sonu olan yapımlar!

Oldboy - 2013 / IMDb: 5.8 - Yönetmen: Spike Lee

Joe Doucett kaçırılır ve dış dünyayla hiçbir iletişiminin olmadığı karanlık bir yere götürülür. Bu karanlık mahsende neden kaçırıldığını dahi bilmeden yirmi yıl boyunca tutsak edilir. Hiçbir kurtulma umudu kalmamışken televizyondan gösterilen bir haberde karısının öldürüldüğünü ve baş şüpheli olarak arandığını öğrenir ve günü gelip dışarı çıktığında öncelikli amacı karısının katillerini ve kendini kaçıranları bulup esaslı bir intikam almaktır.