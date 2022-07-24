Dwayne Johnson, 2011 yılında John Cena ile güreş yaptı. Ve tekrar 29 Mart 2013 tarihinde bir karşılaşma yaptılar bu sefer John Cena yendi. Bu maçtan sonra yaptığı açıklamayla güreşi resmen bıraktığını ilan etti.
1999 yılında “Beyond the Mat” adlı film ile sinemaya başladı. Yapımcıların dikkatini çekince ”The Mummy : Returns, The Scorpion King” gibi filmlerde oynamasıyla yıldızı parladı. Daha sonra birçok filmde oynadı.
2011 yılında Hızlı ve Öfkeli 5 Filmin’de de Vin Diesel ve Paul Walker ile başrolde yeraldı. 2013 yılında Mark Wahlberg ile birlikte “Pain & Gain” filminde oynadı.
Dwayne Johnson, aktör ve Belediye Başkanı Arnold Schwarzenegger ile ve X-Men’in yıldızı Hugh Jackman ile yakın arkadaştır.
Dwayne Johnson, 3 Mayıs 1997 tarihinde evlendiği Dany Garcia'dan 2007 yılında boşanmıştır. Simone Alexandra adında kızı vardır. 16 Aralık 2015 yılında "Jasmine" ve 17 Nisan 2018'de "Tiana Gia" adlı iki kızı daha dünyaya gelen yıldız 18 Ağustos 2019'da Hawaii'de Lauren Hashian ile evlenmiştir.
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