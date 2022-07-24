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Bu filmleri kaçırmayın! En unutulmaz ve sürekleyici Dwayne Johnson Film ve dizi önerileri: 'The Rock' Dwayne Johnson'ın rol aldığı en çok izlenen filmler listesi...

Bu filmleri kaçırmayın! En unutulmaz ve sürekleyici Dwayne Johnson 'The Rock' Filmleri Önerisi

Oyunculuğu, karizmatik duruşu ve güçlü tavrı ile milyonları kendine hayran bırakan 'The Rock' (Kaya) aksiyon filmlerinin aranan ismi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaliforniya doğumlu Dwayne Johnson oyunculuk kariyerinin yanında WWE kemerini altıncı defa kazanan ilk isim olan eski bir Amerikan güreşçisi, Amerikan futbolu oyuncusu ve yapımcıdır. Rol aldığı aksiyon ve macera filmlerinde performansıyla ses getirmeye devam eden oyuncunun en yeni, popüler ve en unutulmaz filmlerini sizler için derledik. İşte sinema tarihine iz bırakan en iyi Dwayne Johnson filmleri...

24.07.2022 - 13:17 | Güncelleme: ABONE OL

  • Beyond the Mat filmi ile sinema kariyerine başlayan ünlü oyuncu Dwayne Johnson 2002 yapımı Akrep Kral filmi ile çıkış yakalamıştır. Hızlı ve Öfkeli 5'te Vin Diesel ve Paul Walker gibi başarılı oyuncularla başrolleri paylaşan isim Jumanji serisi ve Sahil Güvenlik filmi ile büyük kitlelere ulaşmıştır. Son yıllarda vizyona giren aksiyon filmleri arasında sıkça adını duyduğumuz bir isim olan Johnson, Skyscraper, Hobbs & Shaw, Snitch ve daha birçok filmde başarılı performansı ile dikkat çekmeyi başarmıştır. İşte en iyi, başarılı ve adından söz ettiren Dwayne Johnson filmleri listesi ve Dwayne Johnson hayatı hakkında merak edilenler...

  • DWAYNE JOHNSON KİMDİR? 

    Dwayne Johnson 2 Mayıs 1972 yılında Hayward, Kaliforniya'da dünyaya gelmiştir. "The Rock" lakaplı aksiyon filmlerinin aranan ismi Johnson 1996 yılında güreşe başlamıştır. Oyuncu olmasının yanı sıra eski profesyonel güreşçi ve eski Amerikan futbolu oyuncusudur. 

    Dwayne Johnson 1997 yılında Danny Garcia ile evlenmiştir. 1995 yılında Miami Üniversitesinin Psikoloji bölümünden mezun olan isim, üniversiteden mezun olduktan sonra da Amerikan Futbolu kariyerine önem vererek, Kanada‘da ve çeşitli kulüplerde oynamıştır. Sakatlığı sonucu Amerikan Futbolunu bırakmıştır.

    Sonra ailesinde birçok kişinin ilgili olduğu aile sporu olan güreşe başlamıştır. Aile üyelerindekilerin hepsi onu eğitmek için ellerinden geleni yaptılar ama Rock’ı gerçekten eğiten kişi babası olmuştur.

    1.96 metre boyunda olan Dwayne Johnson, güreş kariyerine USWA (United States Wrestling Association) federasyonunda başladıktan sonra geri kalanını hep WWE'de geçirmiştir. The Rock kesinlikle WWE’nin yarattığı en ünlü isimlerden biri ve belki de Hulk Hogan (Terry Gene Bollea) ile birlikte güreş taraftarı olmayanlar tarafından tanınan tek isimdir.

  • Dwayne Johnson, kısa sürede büyük başarı göstermiştir, Rock Jerry Lawler’ın United States Wrestling Association adlı federasyonu ile anlaşarak, Flex Kavana adı ile güreşmiştir.. Rock USWA’de Bart Sawyer ile 1996 yılının yazında USWA World Tag Team Championship kemerini 2 kez kazanmıştır.

    1997 yılında WWE’ye gelen isim 2001 yılına gelindiğinde WWE kemerini altıncı defa kazanan ilk isim olmuştur. Toplamda 16 kez şampiyon olmuştur. Ancak ondan sonra Hollywood kariyerine ağırlık veren Dwayne Johnson, 2002 yılından sonra film çekimleri için yavaşça güreş dünyasından ayrılmıştır. 2004 yılında WWE ile kontratının bittiğini duyurarak film kariyerine ağırlık vermiştir.

    Daha önce "Rocky Maivia", "The Blue Chipper" gibi lakaplarla ringe çıkan Dwayne Johnson, 13 Şubat 1997’de Triple H’i yenerek İntercotinental kemerini ilk defa kazandıktan sonra Mart 1997’den itibaren kendisine "The Rock" demeye başlamıştır.

  • Dwayne Johnson, 2011 yılında John Cena ile güreş yaptı. Ve tekrar 29 Mart 2013 tarihinde bir karşılaşma yaptılar bu sefer John Cena yendi. Bu maçtan sonra yaptığı açıklamayla güreşi resmen bıraktığını ilan etti. 

    1999 yılında “Beyond the Mat” adlı film ile sinemaya başladı. Yapımcıların dikkatini çekince ”The Mummy : Returns, The Scorpion King” gibi filmlerde oynamasıyla yıldızı parladı. Daha sonra birçok filmde oynadı.

    2011 yılında Hızlı ve Öfkeli 5 Filmin’de de Vin Diesel ve Paul Walker ile başrolde yeraldı. 2013 yılında Mark Wahlberg ile birlikte “Pain & Gain” filminde oynadı.

    Dwayne Johnson, aktör ve Belediye Başkanı Arnold Schwarzenegger ile ve X-Men’in yıldızı Hugh Jackman ile yakın arkadaştır.

    Dwayne Johnson, 3 Mayıs 1997 tarihinde evlendiği Dany Garcia'dan 2007 yılında boşanmıştır. Simone Alexandra adında kızı vardır. 16 Aralık 2015 yılında "Jasmine" ve 17 Nisan 2018'de "Tiana Gia" adlı iki kızı daha dünyaya gelen yıldız 18 Ağustos 2019'da Hawaii'de Lauren Hashian ile evlenmiştir.

  • JUMANJİ: YENİ SEVİYE

    Yapım yılı: 2019

    Tür: Macera, Komedi, Fantastik

    2017 yapımlı Jumanji: Welcome to the Jungle'ın devam filmi olan Jumanji: The Next Level, ilk filmde Jumanji maceralarından sağ çıkmayı başaran grubun, oyuna tekrardan girmek durumunda kalan Spencer'ı kurtarmak için Jumanji'ye yeniden girmelerini konu ediniyor.

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