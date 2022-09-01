Bu hatalar dizleri yıpratıyor!

Günlük yaşamı olumsuz etkileyebilen diz ağrılarının birçok sebebi olabilir. Uzmanlara göre hareketsizlik diz ağrılarının bir nedeni olabileceği gibi aşırı fiziksel aktiviteler de bu ağrılara yol açabilir. Öte yandan aşırı kilo, ayakla ilgili birtakım sorunlar, kireçlenme (osteoartrit) ve menisküs problemleri dizle ilgili sorunlar yaşamanıza yol açan faktörler arasında...

DİZ EKLEMİ YARALANMALARININ BİRÇOK SEBEBİ VAR

Diz ekleminin içinde bağlar, menisküsler, kıkırdak doku, eklem sıvısı gibi birçok yapı bulunmakla beraber hemen hemen her yapıdan kaynaklı yaralanmalarla karşılaşıldığını aktaran Haksever, sözlerini şöyle sürdürdü: "Vücudun uygunsuz ekonomik ve ergonomik kullanımları, aşırı yüklenmeler, travmalar, tekrarlayan zorlamalar bu yaralanmalara sebep olabilir.

Obezite diz yaralanmaları için önemli bir risk faktörüdür ve sadece 5 kilo vermenin bile ileride oluşabilecek diz kireçlenme riskini yüzde 50 azaltabildiği belirtilmektedir. Obeziteyle mücadelede fiziksel aktivite ve spor, beslenme danışmanlığı, gerektiğinde stresle başa çıkmak için psikolojik destek gibi çok disiplinli yaklaşımlar kullanılmalıdır.

Diz eklemi yaralanmalarının altında yatan hazırlayıcı faktörlerden biri de ayakla ilgili sorunlardır. Yanlış basış, ayak yapılarına dengesiz yük aktarma, düz ya da yüksek tabanlı olma, uygunsuz ayakkabı kullanımı, uzun süreli topuklu ayakkabı giymek, asfalt gibi sert zeminde yapılan antrenman ya da sabah koşuları diz eklemi yaralanma riskini artırabilir. Yapılması gereken ayak ve yürüyüş analizi sonucunda bir tabanlık kullanımı ve uygun ayakkabı konusunda bilinçlendirmedir. Şok absorban, yumuşak tabanlı, ayağı ve arkı destekleyen, ön tarafı geniş ve esnek spor ayakkabılar tercih edilmelidir."

Dr. Fizyoterapist Bünyamin Haksever

"KİREÇLENME BİRKAÇ YIL İÇİNDE YAVAŞ YAVAŞ GELİŞİR"

Toplumda en sık görülen yaralanmalardan birinin de halk arasında kireçlenme olarak bilinen osteoartrit olduğunu vurgulayan Haksever, "Kireçlenmenin temel problemi eklem kıkırdağının yıpranmasıdır. Eklem kıkırdağı bacak kemiklerinin uçlarını kaplayan pürüzsüz bir astardır. Bu astar sürtünmeyi azaltarak ekleme hareket kolaylığı verir. Yıprandığında ise kemiğin alt bölümü örtüsüz kalır ve kemik kemiğe sürtünmeye başlar. Kireçlenme, birkaç yıl içinde yavaş yavaş gelişir. Kıkırdak dokuda sinir ağının olmaması, yıprandığında bizim için bir alarm olan ağrı uyarısını vermemesine ve kıkırdağın iyice tahrip olup artık kemik sürtünmeleri başladığında kişinin ağrı duymasına neden olur. İşte bu durum tedavi sürecinin başlamasını geciktirmektedir. Tedavi olarak tek çözüm ise eklem protezi değildir. Yapılan bilimsel çalışmalarda kireçlenmenin şiddeti ve kişinin klinik durumu göze alındığında, fizyoterapi ve diğer ek eklem içi enjeksiyonlar ile tedavisi mümkündür" diye konuştu.

Fizyoterapist Rukiye Kaçar

HER MENİSKÜS YARALANMASI CERRAHİ GEREKTİRMEZ

Fizyoterapist Rukiye Kaçar ise en sık karşılaşılan yaralanmalar arasında menisküs problemlerinin de olduğunu kaydederek şunları söyledi: "Menisküs dokusu damar ağı ve kanlanma açısından maalesef yetersizdir. Vücutta bir doku ne kadar çok kanlanırsa iyileşme ve kendini onarma potansiyeli o kadar yüksektir. Bu nedenle de herhangi bir yırtılma durumunda menisküs için iyileşme zaman gerektirecektir. Bazen menisküs dikilerek tamir edilir, bazen ise o yaralanan parça çıkarılır. Ortopedist, yaralanmanın durumuna göre iyileşme potansiyelini göz önünde bulundurarak bu kararı tayin eder. Ancak her menisküs yaralanması da cerrahilik değildir. Fizyoterapistlerce yapılan manuel terapiler, bantlamalar, diğer terapötik ajanlar ve düzenli yapılacak kuvvetlendirme egzersizleriyle tedavi mümkündür."