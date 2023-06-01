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Bu diğer kısırlardan çok farklı: Meğer sırrı bunda saklıymış! Ustasından Hatay usulü kısır tarifi

Büyük küçük demeden herkesin bayılarak yediği kısırın ölçüsünü tutturmak oldukça önemli. Kısır sevenlerin favorisi olacak bu tarif ise favoriniz olacak. İşte ustasından tam ölçülü Hatay usulü kısır tarifi…

Giriş: 01.06.2023 - 17:57 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bu kısırı diğerlerinden ayıran en önemli özellik çiğ köfte tadında olması! Kıvamı yoğun ve bol ekşili baharatlı kısırla günlerde ve davetlerde gözde haline geleceksiniz. Yapılışı ve malzemeleri diğerlerinden çok farklı olan bu tarifin ölçüsü ise tam kıvamında oluyor. 'En güzel kısırı ben yaparım' demek için bu tarifi mutfağınızın başköşesine tutturun. İşte Hatay usulü kısır tarifi

  • HATAY USULÜ KISIR TARİFİ

    Malzemeler:

    2 su bardağı esmer bulgur (kısırlık bulgur)

    1 su bardağı ılık su

    1,5 yemek kaşığı domates salçası

    1 yemek kaşığı biber salçası

    2 yemek kaşığı isot

    1 yemek kaşığı acı pul biber

    2 yemek kaşığı nar ekşisi

    1 çay bardağı zeytinyağı

    1/2 limon suyu

    1 çay kaşığı kimyon

    1 diş sarımsak

    4 dal taze soğan

    1/2 demet maydanoz

    1 tutam taze nane

  • Hatay usulü kısır nasıl yapılır?

    Hatay usulü kısır, diğer kısırlardan farklı olarak bulgur ıslatılmadan yapılır.

    Fakat biz az da olsa biraz su ile ısladık. Siz isteğe göre bir kase içine su koyup, elinizi ıslatarak, bulgur eliniz altında yumuşayana kadar yoğurabilirsiniz.

    Hatay usulü kısır yapımında; derin bir kaba 2 su bardağı esmer kısırlık bulgur koyun. Üzerine 1 su bardağı ılık su döküp, karıştırın. Kabın üzerini kapatın. Bu şekilde bulgur şişene kadar yaklaşık 15-20 dakika bekletin.

  • Daha sonra şişen bulgurun üzerine 1 buçuk yemek kaşığı domates salçası,

    1 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı isot, 1 yemek kaşığı acı pul biber ve 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyin. Elinizi ıslatarak, bulgur yumuşayana kadar yoğurun. Bulguru ıslatmak için yaklaşık yarım su bardağı kadar su yeterli olacaktır. Yoğurma işlemi bittikten sonra karışımın üzerine rendelenmiş 1 diş sarımsak, 1 çay kaşığı kimyon, yarım limon suyu ve 2 yemek kaşığı nar ekşisi koyup, tekrar eliniz ile biraz yoğurun.

    Ardından kaba 4 dal ince ince doğranmış taze soğan, yarım demet ince ince doğranmış maydanoz, 2 tutam ince ince doğranmış taze nane ve 1 büyük çay bardağı zeytinyağı ekleyin. Kısırı iyice karıştırın. Damak tadınıza göre yeşillikleri çoğaltabilirsiniz.

    Hazırladığınız hatay usulü kısırı servis tabağına koyun. Üzerini istediğiniz şekilde süsleyerek, servis edebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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