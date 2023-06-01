Daha sonra şişen bulgurun üzerine 1 buçuk yemek kaşığı domates salçası,
1 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı isot, 1 yemek kaşığı acı pul biber ve 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyin. Elinizi ıslatarak, bulgur yumuşayana kadar yoğurun. Bulguru ıslatmak için yaklaşık yarım su bardağı kadar su yeterli olacaktır. Yoğurma işlemi bittikten sonra karışımın üzerine rendelenmiş 1 diş sarımsak, 1 çay kaşığı kimyon, yarım limon suyu ve 2 yemek kaşığı nar ekşisi koyup, tekrar eliniz ile biraz yoğurun.
Ardından kaba 4 dal ince ince doğranmış taze soğan, yarım demet ince ince doğranmış maydanoz, 2 tutam ince ince doğranmış taze nane ve 1 büyük çay bardağı zeytinyağı ekleyin. Kısırı iyice karıştırın. Damak tadınıza göre yeşillikleri çoğaltabilirsiniz.
Hazırladığınız hatay usulü kısırı servis tabağına koyun. Üzerini istediğiniz şekilde süsleyerek, servis edebilirsiniz.